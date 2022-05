Résumé : Suite à sa participation au storyboard de Every Thing Will Be Fine de Wim Wenders, Stéphane Lemardelé a choisi de revenir sur le parcours du réalisateur et ses inspirations.

Cette bande dessinée se présente comme le journal d’une expérience. Celle de Stéphane Lemardelé, engagé pour réaliser le storyboard de Everything Will Be Fine (2015) de Wim Wenders. Cette rencontre et cette collaboration, l’artiste a choisi de les raconter par le biais de l’image, un choix logique tant celle-ci occupe une place prépondérante dans les choix de mise en scène du réalisateur allemand. Le premier intérêt de l’album est de nous faire découvrir un travail peu souvent commenté au sein des ouvrages spécialisés tout en nous offrant une vision de l’intérieur de la méthode de Wenders. Présent au moment de la préparation du tournage et entouré d’autres collaborateurs de création du cinéaste (décorateur, chef-opérateur…), Lemardelé est celui par qui le plan arrive. À partir du scénario, Wenders lui donne quelques indications mais laisse une place suffisante pour que l’imagination graphique du storyboardeur puisse enrichir sa propre vision du film. Le réalisateur se présente ainsi comme un artiste généreux, sensible aux opinions et l’environnement qui l’entourent. Cette qualité d’écoute et d’intégration fait justement écho au style de Lemardelé qui reproduit sur sa tablette numérique le trait du dessin traditionnel, tout en inscrivant au cœur de son album la reproduction de planches de ses story-boards ainsi que des images tirées des films de Wenders ou de peintures (Nighthawks d’Edward Hopper). L’hybridation visuelle qui caractérise la démarche de Lemardelé atteste ainsi d’un souci à l’extérieur et une ambition d’ouverture qui se rapproche à nouveau de la manière du réalisateur. C’est en effet la topographie du lieu qui inspire Wenders et la création de ses images : un paysage, une condition atmosphérique. Lemardelé accompagne cette idée en évidant ses cases de flocons de neige, tâche blanches qui s’impriment sur le papier selon un ordre aléatoire qui fait écho au tempérament du cinéaste. L’improvisation joue ainsi un rôle essentiel dans sa méthodologie de tournage. Le récit se construit à partir d’une échelle de plans, d’un éclairage ou d’un procédé technique particuliers. Cette réflexion permet à Lemardelé d’émettre des remarques plus générales sur la création filmique en convoquant des cas exemplaires de l’Histoire du cinéma (Jean-Luc Godard, par exemple). En résulte un discours fécond sur le lien entre l’image et le réel qui renvoie au basculement de Wenders vers le documentaire et interroge habilement la potentialité de mouvement contenue par l’image dessinée.