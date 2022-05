Adapté du roman Derrière la haine , le film belge Duelles d’ Olivier Masset-Depasse aura droit à un remake américain réalisé par ses soins et porté par Anne Hathaway et Jessica Chastain.

D’un côté, il y a Tiphaine et Sylvain, de l’autre, Laetitia et David. Deux couples, voisins et amis, fusionnels et solidaires, partageant le bonheur d’avoir chacun un petit garçon du même âge. Maxime et Milo grandissent ensemble, comme des jumeaux. Jusqu’au drame qui fera d’une haie le seul rempart entre la culpabilité, la vengeance, la paranoïa et la haine.

Paru en 2012, Derrière la haine est un roman de Barbara Abel qui prend la forme d’un thriller lorsque l’amitié entre voisins se transforme en haine.

Adapté en 2018 par Olivier Masset-Depasse, Duelles se situe dans les années 60 au cœur de la banlieue de Bruxelles où Alice et Céline, deux amies, vivent avec leurs familles dans un cadre idyllique avec des pelouses bien entretenues, des maris prospères et des fils du même âge. L’harmonie parfaite de leur vie est soudainement brisée après un tragique accident qui révèle les côtés les plus sombres de l’instinct maternel.

Jessica Chastain tiendra le rôle d’Alice et Anne Hathaway celui de Céline. La première a récemment reçu l’Oscar de la Meilleure actrice pour Dans les yeux de Tammy Faye. La seconde est l’affiche du prochain James Gray, Armageddon Time, en compétition pour la Palme d’Or au Festival de Cannes qui débutera le 17 mai.

Lors de sa sortie, Duelles remporta neuf récompenses au Magritte du cinéma, l’équivalent belge des César, dont les catégories meilleurs film, réalisateur et scénario. Un triomphe qui a naturellement attiré l’attention outre-Atlantique puisque le distributeur Neon a acquis les droits du film sur le territoire américain.

Olivier Masset-Depasse rempile en tant que réalisateur pour ce remake, mais n’assurera pas l’écriture du scénario, contrairement à la version belge, puisque celui-ci est confié à Sarah Conradt. Il s’agira de sa première expérience sur un long-métrage après un passage à la télévision sur 50 States of Fright.

Le début du tournage de Mothers Instinct est annoncé pour le 25 mai, une date de sortie officielle n’a, à l’heure actuelle, pas encore été annoncée.

Emilie Bollache