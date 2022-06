Résumé : Quatre ans après la destruction d’Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

♥♥♥ ♥♥

Sept ans après Jurassic World, qui a redonné vie à la trilogie culte Jurassic Park initiée en 1993 par Steven Spielberg, Colin Trevorrow revient à la réalisation pour ce qui s’annonce comme le dernier volet de cette nouvelle saga. Après une introduction loin de l’efficacité de Fallen Kingdom, Jurassic World : Le Monde d’Après lui fait directement suite en reprenant la forme du journal télévisé afin d’en relater les conséquences. Une facilité scénaristique qui permet d’introduire succinctement les nouveaux éléments de son intrigue sans faire de grands efforts et qui témoigne d’un scénario reposant plus sur son suspense que son développement. Cela permet à cette suite de ne pas se perdre en élucubrations et de lancer directement son action avec l’objectif premier de réunir deux générations : les protagonistes du film d’origine et ceux de Jurassic World. Les circonstances de telles retrouvailles font plaisir, à défaut d’être complètement cohérentes. On reprochera notamment l’introduction d’Alan Grant qui est le seul du trio à ne pas avoir de véritable but, si ce n’est d’enfin séduire son ancienne collègue, Ellie. L’autre déception de ce troisième volet est sans aucun doute la promesse à moitié tenue de relâcher les dinosaures dans notre monde, plutôt que de les faire évoluer sur une île isolée où leur puissance destructrice n’était pas des plus visibles. Ceux qui rêvaient de voir le T-Rex prendre la place de Godzilla pour détruire des immeubles entiers vont être déçus puisque seule une portion du film se déroule effectivement dans une petite ville sans dégâts majeurs, avant de vite retourner dans un espace de verdure bien connue et sécurisé.

Un environnement qui ne change finalement pas tant que ça et qui fait regretter la fin du deuxième film prédisant l’affrontement à grande échelle entre humains et dinosaures. Des constatations vite balayées tant cette seconde partie revient aux bases et fonctionne bien mieux que le reste. L’occasion d’instaurer une véritable atmosphère riche en sueurs froides et tension. Gardant comme fond la question de la protection animale, le long-métrage innove en faisant d’un terrifiant nuage d’insectes le principal danger et mystère. Additionné aux duels entre dinosaures imprévisibles, le film de Colin Trevorrow réussit à retrouver les éléments qui ont fait le succès du premier opus en veillant à incorporer suffisamment de nouveautés pour ne pas lasser.

Élément marketing majeur, la nostalgie est suffisamment dosée pour arracher un sourire enfantin aux différents clins d’œil sans alourdir le récit, contrairement à une certaine saga de science-fiction qui n’est pas allée plus loin que le simple copier/coller. Si les protagonistes de la nouvelle génération ne sont pas parvenus au degré de sympathie de leurs ancêtres, la continuité de leur parcours depuis le premier film reste acceptable et bienvenue pour cette conclusion logique et divertissante. Il ne serait pas blasphématoire de considérer Jurassic World : Le Monde d’Après comme un digne héritier de Jurassic Park, à la hauteur de ses deux suites.

Emilie Bollache