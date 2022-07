Le remake d’American Gigolo sous forme de série diffuse une première bande-annonce mettant en scène l’ex-star de The Walking Dead, Jon Bernthal, dans le rôle principal.

Réalisé par Paul Schrader, American Gigolo suivait le personnage de Julian, un gigolo qui se prostitue dans les hautes sphères de New York auprès de riches épouses souffrant de solitude.

Lorsque l’une de ses clientes est assassinée, Julian devient le principal suspect, incapable de fournir un alibi au risque de nuire à la réputation de la femme avec qui il était la nuit du meurtre.

Porté par Richard Gere (Pretty Woman) dans le rôle de Julian, American Gigolo a remporté un franc succès dans les années 80 grâce à la réalisation de Paul Schrader, notamment connu en tant que scénariste pour Martin Scorsese pour Taxi Driver, Raging Bull, La Dernière Tentation du Christ et À tombeau ouvert.

La bande-annonce de la série adaptée du film laisse entrevoir une histoire quelque peu différente. Sur fond d’une reprise de la chanson Call Me du groupe Blondie, à l’origine composée pour le film, le personnage principal (Jon Bernthal) sort ici de 15 ans de prison après avoir été trouvé près du corps d’une de ses clientes. Sa sortie va lui permettre de résoudre cette affaire en reprenant son rôle de gigolo auprès des femmes de puissants hommes d’affaires qui pourraient être derrière son incarcération.

Une réinvention qui n’a pas plus au scénariste et réalisateur original Paul Schrader qui a ouvertement critiqué cette nouvelle version : « Voici mes options : (1) prendre 50 000 $ et ne pas être impliqué, (2) prendre 0 $ et ne pas être impliqué, (3) menacer de faire un procès coûteux et futile et ne pas être impliqué. J’ai pris les 50 000 $. Je n’ai pas vu la bande-annonce. »

Une opinion claire et compréhensible, tant la série ne semble n’avoir rien à avoir avec le film qui l’a inspiré. Il faudra néanmoins attendre la diffusion américaine fixée au 9 septembre prochain pour se faire son propre avis.

Aux côtés de Jon Bernthal (The Walking Dead), Rosie O’Donnell (The Fosters) et Gretchen Mol (Yellowstone) prennent respectivement la place d’Héctor Elizondo (Princesse malgré elle) et Lauren Hutton (Nip/Tuck) dans les rôles de l’inspecteur Sunday et de l’ex-amante de Julian, Michelle.

Emilie Bollache