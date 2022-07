Dans les tiroirs de Hollywood depuis plusieurs années, le film consacré à la chanteuse Amy Winehouse, décédé à l’âge de 27 ans, a enfin trouvé une réalisatrice : Sam Taylor-Johnson.

C’est grâce à la filiale de Canal+, StudioCanal, que le biopic centré sur le tragique destin de la chanteuse Amy Winehouse avance sur le bon chemin. Envisagé dès 2011, au moment de son décès, le film devait, selon les rumeurs, faire apparaître Lady Gaga dans le rôle tire. En 2015, il s’agissait de l’actrice Noomi Rapace qui était envisagée avec Kirsten Sheridan à la réalisation et au scénario.

Ce projet devrait retracer le parcours d’Amy Winehouse depuis le nord de Londres, en tant que petite chanteuse de jazz en herbe, à sa consécration à travers ses succès Rehab et Back To Black. Victime de ses abus de drogues et d’alcool, la chanteuse à la voix si caractéristique est retrouvée morte le 23 juillet 2011.

Depuis lors, Hollywood a souhaité porter sur grand écran l’histoire du nouveau membre du club des 27, surnom donné à l’ensemble des artistes célèbres décédés à l’âge de 27 ans. En attendant, c’est la société de production A24 qui a sorti un documentaire, Amy, largement salué puisqu’il remporte l’Oscar du Meilleur documentaire en 2015.

Selon Deadline, les semaines à venir seront vouées à la recherche de l’interprète qui endossera le rôle de la chanteuse à l’apparence si identifiable.

D’abord photographe, Sam Taylor-Johnson réalise son premier long-métrage en 2009, Nowhere Boy, sur l’adolescence de John Lennon, joué par Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals). Elle sera néanmoins principalement connue pour son second film, Cinquante Nuances de Grey, premier volet de la sulfureuse trilogie issue des romans du même nom avec Dakota Johnson (The Lost Daughter) et Jamie Dornan (The Fall). Son dernier film, A Million Little Pieces, est à nouveau un biopic tiré des mémoires de James Frey. Sortie en 2018, l’histoire suit la cure de désintoxication de l’écrivain alors toxicomane.

Emilie Bollache