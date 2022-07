La série tirée du film culte des années 80, Liaison fatale, donne des nouvelles avec l’ajout de Wanda De Jesus au casting, aux côtés de Lizzy Caplan qui succède à Glenn Close.

La nouvelle série, mise en chantier pour la plateforme de streaming Paramount +, sera une modernisation du thriller psychologique de 1987 réalisé par Adrian Lyne avec Glenn Close dans le rôle d’Alex Forrest et Michael Douglas dans celui de Dan Gallagher.

L’histoire est centrée sur un avocat marié ayant une aventure avec une femme à la personnalité obsessionnelle, qui va se transformer en un véritable cauchemar pour lui et sa famille.

La prochaine série de Paramount+ adoptera une approche contemporaine en explorant les mêmes thèmes que le film de 1987 « à travers le prisme des comportements modernes envers les femmes fortes et les troubles de la personnalité », selon le service de streaming.

Wanda De Jesus tiendra le rôle d’un personnage nommé Marcella Leyva, décrite comme « une avocate accomplie ».

L’actrice a joué dans de nombreuses séries télévisées, dont Les Experts : Miami et Sons of Anarchy, et effectué quelques incursions au cinéma, notamment dans Ghosts of Mars de John Carpenter et Créance de sang de Clint Eastwood.

Le casting de Liaison fatale est composé de Lizzy Caplan (Insaisissables 2) dans le rôle d’Alex Forrest et Joshua Jackson (Fringe) dans celui de Dan Gallagher. Amanda Peet (The Good Wife) tiendra le rôle de sa femme, Beth Gallagher, et Alyssa Jirrels (NCIS : Los Angeles), celui de leur fille. Toby Huss (Dickinson), Reno Wilson (Good Girls) et Brian Goodman (Rizzoli & Isles) font également partie de la distribution.

Le scénario est écrit par Alexandra Cunningham qui s’est illustrée sur la série Dirty John, également centrée sur un amant obsessionnel.

Liaison fatale est l’une des séries originales ayant pour rôle de permettre à la plateforme de streaming Paramount+ de concurrencer les géants du secteur. Aucune date de sortie n’a, à l’heure actuelle, été annoncée.

Emilie Bollache