Le cinquième volet de la licence portée par Mel Gibson et Danny Glover verra bien le jour. C’est du moins ce qu’a confirmé Dan Lin, producteur exécutif de la série Lethal Weapon.

Les fans de la franchise désespéraient. Alors que le cinquième film L’arme Fatale (Lethal Weapon) est évoqué depuis 2008, celui-ci semblait abandonné après que Mel Gibson a refusé de reprendre son rôle en 2012. Mais loin d’être perdu à jamais dans les fonds de tiroirs de Warner, le projet serait remis sur les rails avec l’ensemble du casting d’origine, Gibson compris.

L’information provient de Dan Lin, producteur exécutif de la série dérivée des films de 2016 à 2019, qui s’est exprimé lors de la Conférence des producteurs de The Hollywood Reporter, le magazine l’ayant nommé en 2015 parmi les professionnels les plus influents d’Hollywood. Ce dernier a assuré que le lancement de L’arme Fatale 5 serait en bonne voie : « On essaie de faire le dernier Lethal Weapon. (…) Et [Richard] Donner est de retour. Le casting original est de retour. C’est juste dingue. L’histoire en elle-même lui est très personnelle. Mel [Gibson] et Danny [Glover] sont prêt à y aller, donc tout dépend du scénario. », a expliqué Dan Lin.

L’équipe formée par Richard Donner, réalisateur des quatre premiers films – sortis en 1987, 1989, 1992 et 1998 –, Mel Gibson (Sergent Martin Riggs) et Danny Glover (Roger Murtaugh) serait sur le point de se retrouver, trente-trois ans après les débuts du fameux et très prolifique buddy movie sur grand écran. Reste à savoir qui se chargera du scénario. Auteur du premier volet, Shane Black a depuis travaillé sur Iron Man 3 et la comédie policière The Nice Guys, héritière de L’arme Fatale et de ses émules, et du mauvais The Predator, il pourrait donc faire un bon candidat. À moins que Warner n’opte pour du sang neuf.

Quant à l’histoire, l’âge des protagonistes, 64 ans pour Gibson et 73 ans pour Glover, devrait changer la donne, et peut-être orienter l’intrigue vers plus de nostalgie et une tonalité plus dramatique, à l’instar de Creed, le très bon sequel de Rocky, sans perdre son potentiel comique.

Quoiqu’il en soit, les suites tardives de grosses franchises sont en vogue à Hollywood. La comédie policière Bad Boys, dont le premier opus date de 1995, a d’ailleurs récemment pris l’affiche via un troisième film, Bad Boys For Life, toujours avec Will Smith et Martin Lawrence dans les rôles principaux.