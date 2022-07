Après l’acclamée Mare of Easttown, Kate Winslet revient chez HBO pour une série abordant la chute d’un régime totalitaire entre les murs d’un palais dans The Palace par le scénariste de Succession et le réalisateur de Tamara Drewe.

Commandée par Warner Bros, The Palace est un drame sous forme de série limitée créée par le duo Will Tracy et Stephen Frears qui se déroulera au cours d’une année au sein d’un palais où s’effondrera un régime totalitaire.

Le premier officiera en tant que scénariste et producteur exécutif. Le second ajoutera à cette dernière fonction le rôle de réalisateur. Frank Rich, consultant créatif chez HBO et producteur de Succession, sera également rattaché à la production exécutive du projet.

Autour de Will Tracy, l’équipe en charge de l’écriture de la série sera composée d’un pool d’auteurs : Seth Reiss (The Menu), écrivain du Late Night avec Seth Meyers et ancien rédacteur en chef de The Onion ; Juli Weiner du Last Week Tonight with John Oliver ; Jen Spyra de The Late Show with Stephen Colbert ; Gary Shteyngart, journaliste chez The New Yorker et auteur de The Russian Debutante’s Handbook ; et enfin Sarah DeLappe, scénariste du film d’horreur avec Pete Davidson Bodies Bodies Bodies.

The Palace marquera la quatrième collaboration de Kate Winslet avec HBO. En 2011, l’actrice incarnait Mildred Pierce dans la série du même nom sur une femme cherchant à rester dans sa classe sociale durant la Grande Dépression. Dix ans plus tard, c’est avec Mare of Easttown que Kate Winslet est revenue sur le petit écran et a remporté le Golden Globe de la Meilleure actrice pour ce drame dans lequel elle interprétait un sergent de police d’une petite ville de Pennsylvanie chargée d’enquêter sur un meurtre.

Prochainement, HBO prévoit d’adapter Trust d’Hernan Diaz avec Kate Winslet dans le rôle principal ainsi qu’à la production. L’actrice est également sur le point de commencer le tournage de Lee sur la célèbre photographe de guerre pour Vogue, Lee Miller.

Francesca Orsi, programmatrice chez HBO, a déclaré être « honorée de travailler avec cette équipe de cinéastes incroyablement talentueux sur The Palace. L’idée que Kate Winslet et Stephen Frears, deux acteurs majeurs de notre industrie qui n’en sont jamais venus à collaborer auparavant, unissent leurs forces afin de donner vie au scénario extrêmement original, prémonitoire et éblouissant de Will Tracy, est un rêve devenu réalité pour nous. »

Emilie Bollache