Kate Winslet interprétera la photographe de guerre Lee Miller dans le premier film d’Ellen Kuras, avec à ses côtés Jude Law et Marion Cotillard. Début du tournage à la fin de l’été 2022.

« Ce n’est pas un biopic », annonce l’actrice rendue célèbre par Titanic. « Il faudrait une série digne de HBO pour retracer toute son histoire. On a voulu raconter la période la plus intéressante de sa vie, celle qui la définit telle qu’elle était et sera à partir de ce qu’elle a vécue ».

S’attachant à la décennie de 1938 à 1948, Lee reviendra sur le passage d’une mannequin, devenue photographe, à une reporter de guerre pour Vogue.

Lee Miller est née en 1907 dans l’État de New York. Après des études en arts plastiques, elle est repérée par le fondateur de Vogue et en fera la couverture. À 22 ans, Miller part pour Paris où elle fait la rencontre de Man Ray, célèbre photographe. Découvrant cet art à son côté, elle opéra comme assistante et muse, puis ouvrira son propre studio.

Son amant devenant jaloux, elle quitte la France et devient photojournaliste pour le magazine Vogue en 1942. Elle entreprend alors de montrer les atrocités de la guerre à travers ses clichés et sera notamment l’une des premières à témoigner de l’horreur des camps. Proche de Pablo Picasso, Jean Cocteau ou Max Ernst, Lee Miller est une véritable figure dans le milieu de la photographie.

Pour l’écriture du scénario, Liz Hannah (Pentagon Papers, Séduis-moi si tu peux !) s’est basée sur des archives trouvées dans son grenier familial. La réalisation a été confiée à Ellen Kuras, qui s’était jusqu’à maintenant illustrée est tant que directrice de la photographie sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind par exemple et réalisatrice sur quelques épisodes de la série Umbrella Academy.

Selon son actrice principale, le film abordera la question de la place de la femme dans le milieu journalistique. En tant qu’ancien modèle, Lee Miller a souvent été rabaissée par les hommes et incomprise. Ses photos témoignent d’un véritable regard féminin sur la guerre et ses victimes. Leur publication dans un magazine de mode tel que Vogue est également un pied-de-nez à ses détracteurs qui ne le voit pas comme une source d’information susceptible d’intéresser les femmes.

Aux côtés de Kate Winslet (Mare of Easttown, Wonder Wheel), Lee comptera à son bord Jude Law (Captain Marvel, Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald) dans le rôle de Roland Penrose, poète et futur mari de Miller ; Marion Cotillard (Nous finirons ensemble, Alliés) campera Solange D’Ayen, une designer de Vogue France ; et Andrea Riseborough (Possessor, Birdman), l’amie et éditrice de Lee.

Emilie Bollache