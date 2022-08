La série dystopique Max Headroom est actuellement en plein remaniement par la société de production d’Elijah Wood avec le cocréateur de Halt and Catch Fire à la production et Matt Frewer qui reprend son rôle de Max Headroom.

En seulement quatorze épisodes diffusés entre 1987 et 1988, Max Headroom a profondément marqué la pop culture grâce à son personnage dénonçant la corruption du système audiovisuel.

Apparu pour la première fois sous la forme d’un téléfilm britannique dans 20 Minutes into the Future, afin d’introduire le présentateur des vidéo clips sur la chaîne Channel 4, le personnage de Max Headroom aura finalement droit à sa propre série télévisée.

Le récit se concentre sur le journaliste Edison Carter qui, après avoir été gravement blessé par ses employeurs corrompus, subit une procédure pour numériser son esprit dans un programme informatique. Naît le personnage excentrique de Max Headroom, capable de se déplacer librement sur les réseaux informatiques et télévisuels, et qui sera d’une grande aide pour Edison, déterminé à éradiquer la corruption dans sa société futuriste où il est illégal d’éteindre son poste de télévision.

La société de production d’Elijah Wood et Daniel Noah, Spectrevision, travaille actuellement au renouveau de la série en tant que drame chez AMC. Le co-créateur de Halt and Catch Fire, Christopher Cantwell, officiera comme producteur et l’acteur Matt Frewer reviendra dans le rôle de Max Headroom.

Présent dans des publicités, sur des t-shirts, des couvertures, dans des clips d’Eminem, de Muse ou de Selena Gomez, ce personnage étrange a enflammé la pop culture, malgré la courte durée de vie de la série.

Aucune information sur la forme que prendra cette suite ou remake n’a encore été communiquée. Néanmoins, la société de production à l’origine de ce projet est spécialisée dans les thrillers psychologiques et films d’horreur. À son actif, Mandy de Panos Cosmos, The Color Out of Space de Richard Stanley et Daniel Isn’t Real de Adam Egypte Mortimer.

Emilie Bollache