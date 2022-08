Alors que la saison 5 de The Handmaid’s Tale est attendue pour la rentrée, l’actrice Elisabeth Moss est annoncée dans une nouvelle série pour la plateforme Hulu avec Steven Knight au scénario.

The Veil sera un thriller qui explorera la relation surprenante et tendue entre deux femmes sur la route d’Istanbul à Paris et Londres. L’une a un secret, l’autre a pour mission de le révéler avant que des milliers de vies ne soient perdues.

Commandée par FX, cette série limitée est exclusivement à destination de la plateforme Hulu. « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Steven Knight sur The Veil et qu’Elisabeth Moss signe pour le rôle principal », a déclaré Nick Grad, président de la programmation originale chez FX. « Les scripts de Steven [Knight] sont fascinants et mettront sans aucun doute en valeur le talent exceptionnel d’Elisabeth [Moss]. »

Le créateur de Peaky Blinders officiera, en effet, en tant que scénariste et producteur sur The Veil. De même que l’actrice de The Handmaid’s Tale qui produit sous sa bannière Love & Squalor Pictures. Denise Di Novi et Nina Tassler de PatMa Productions seront également productrices exécutives avec Lindsey McManus de Love & Squalor.

« Je suis absolument ravi de raconter cette histoire, qui est vraiment internationale et très contemporaine », a déclaré Steven Knight. « Nous avons réuni certaines des personnes les plus talentueuses du milieu. Travailler avec Denise Di Novi est toujours un plaisir et je voulais faire équipe avec Elisabeth Moss depuis longtemps. Bien sûr, FX et moi sommes de vieux amis. Je pense que ce sera un événement télévisé historique. »

The Veil marquera la quatrième collaboration entre le scénariste à succès et FX, après Taboo en 2017 avec Tom Hardy et A Christmas Carol avec Guy Pearce. Une adaptation du roman Les Grandes Espérances de Charles Dickens est également en préparation avec la chaîne. Olivia Colman (The Lost Daughter) y interprétera l’un des personnages principaux, Miss Havisham.

De son côté, Elisabeth Moss a remporté l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son travail dans The Handmaid’s Tale. Elle a été révélée pour son rôle de Peggy Olson dans la série à succès Mad Men, qui lui a valu de nombreuses nominations aux Emmy Awards. Elle a récemment été l’affiche du film Invisible Man et de la série Apple TV+ Shining Girls.

Emilie Bollache