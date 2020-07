La star de The Handmaid’s Tale prend la barre. Cette dernière s’est offert une société de production avec plusieurs projets en chantier, dont une série psychosexuelle et un film d’horreur dans lesquels elle jouera. Un premier contrat avec Hulu et Fox 21 vient d’être signé.

Après avoir pris les commandes d’un épisode de la saison 4, l’interprète de June dans la poignante série The Handmaid’s Tale franchit un pas de plus et se lance dans la production. L’actrice révélée par ses rôles dans les séries Mad Men et Top of The Lake vient de créer son propre label, Love & Squalor Pictures, déjà sous contrat avec Fox 21 et Hulu. Une collaboration qui augure quelques projets, dans la veine de ses récentes performances dans Us et Invisible Man.

L’objectif étant pour la comédienne, prochainement à l’affiche de The French Dispatch, de porter des fictions qui concordent avec ses propres aspirations : « Nous voulons développer des histoires fortes et uniques que nous estimons inclusives et représentatives du monde qui nous entoure pour le grand et le petit écran. Nous sommes très fiers de l’horizon que nous ouvrons avec des projets qui couvrent un large spectre allant du commercial jusqu’à des histoires plus sombres et exigeantes. », a détaillé celle-ci dans un communiqué relayé par le Hollywood Reporter.

Parmi les propositions sur les rails, une série d’anthologie, Black Match, présentée comme un thriller psychosexuel néo-noir. Un programme qui s’annonce intriguant, d’autant plus avec Elisabeth Moss à l’affiche et Mike Barker (The Handmaid’s Tale, Outlander) derrière la caméra. Autres titres, Candy, une minisérie en quête d’un distributeur, et Run Rabbit Run, un film d’horreur également porté par Elisabeth Moss.

Alors que la quatrième salve d’épisodes de The Handmaid’s Tale s’apprête à faire son entrée en 2021 – initialement à l’automne 2020 -, sa figure de proue n’est pas près de quitter les écrans.