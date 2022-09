Le réalisateur danois revient dix ans après Drive avec une série noire à destination de Netflix qui fera sa première le 9 septembre à la Mostra de Venise.

Absent depuis 2019, Nicolas Winding Refn revient enfin à la réalisation pour son pays d’origine, le Danemark, avec Copenhagen Cowboy, imaginé durant la pandémie de Covid avec sa famille puisque sa femme, Liv Corfixen, est productrice de la série et ses deux filles, Lola et Lizzielou, les actrices vedettes.

« Nous étions coincés, ma famille et moi, au Danemark quand j’ai eu cette idée », a-t-il expliqué. « C’est devenu un merveilleux processus créatif dans lequel je ne vivais plus dans deux mondes séparés en tant que créateur le jour et père de famille la nuit. C’est un nouveau chapitre dans ma façon de travailler mais aussi dans nos vies. »

Copenhagen Cowboy suit l’énigmatique Miu alors qu’elle traverse le monde criminel de Copenhagen en quête de vengeance après une vie de servitude. Le trailer de la série ne partage aucun autre détail de l’intrigue mais donne un aperçu de la cinématographie du cinéaste. Les images soignées font la part belle aux néons dont la luminosité et les couleurs sont si importantes dans la filmographie du réalisateur.

Depuis Drive en 2011, Nicolas Winding Refn a réalisé le thriller Only God Forgives, avec son acteur fétiche Ryan Gosling, The Neon Demon, porté par Elle Fanning dans le rôle d’une mannequin en herbe à Los Angeles, et la série d’Amazon Prime Video Too Old to Die Young, mettant en vedette Miles Teller dans le rôle d’un flic en deuil dans le sud de la Californie en proie à la criminalité.

« Too Old to Die Young était certainement une prédiction de ce que l’Amérique est devenue après Trump », a déclaré le cinéaste. « C’était une série créée à ce moment précis avec ce qui m’a été transmis par les médias et quelles étaient mes propres préoccupations et obsessions. Copenhagen Cowboy est une continuation de cet état d’esprit. »

Aucune date de sortie n’a, pour l’instant, été communiquée par le géant du streaming Netflix.

Emilie Bollache