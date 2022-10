L’interprète d’Indiana Jones et de Han Solo reprend le rôle du Général Ross dans le quatrième volet de Captain America , jusqu’alors incarné par le regretté William Hurt.

Suite au décès de William Hurt le 21 mars 2022, c’est finalement Harrison Ford qui incarnera le personnage du Général Ross dans Captain America : New World Order. On retrouvera à ses côtés Anthony Mackie en Sam Wilson, successeur de Steve Rogers et nouveau Captain.

Ex-lieutenant de l’armée et à l’origine du composé qui transforma Bruce Banner en Hulk, Thaddeus Ross devient par la suite secrétaire d’État des États-Unis. Dans Civil War, il donne son aval aux accords de Sokovie, qui prévoient de contrôler les actions des individus, notamment les Avengers, après que leur intervention à Lagos a provoqué l’effondrement d’un immeuble et des centaines de morts. Les accords signés par Ross donnent lieu à un désaccord entre Tony Stark et Steve Rogers et conduisent à la guerre civile au sein des Avengers.

L’intrigue fera suite aux événements de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, sortie sur Disney+ en 2021, dans laquelle l’ex-Faucon accepte d’endosser le costume et le bouclier de Captain America. Ce quatrième volet de la saga est réalisé par Julius Onah (The Cloverfield Paradox), d’après un scénario de Dalan Musson et Malcolm Spellman, tous deux scénaristes pour la série de Disney+.

Aucun synopsis n’a pour l’heure été dévoilé. On sait en revanche que l’antagoniste de Captain America : New World Order devrait être le Leader, interprété par Tim Blake Nelson. Dans les comics, Ross et lui s’allient pour capturer Hulk. Hulk Rouge, l’alter-égo transformé de Thaddeus Ross, avait d’ailleurs été écarté du scénario de Civil War et pourrait possiblement faire sa première apparition dans le MCU dans ce prochain film. Le réalisateur a indiqué qu’il s’agirait d’un « thriller paranoïaque”.

The Hollywood Reporter rapporte également qu’en parallèle, Ford jouera Ross dans Thunderbolts, le film de Jake Schreier, un Suicide Squad à la sauce Marvel dans lequel une team de super-vilains et anti-héros du MCU tentent de racheter leurs conduites. Le Soldat de l’Hiver devrait d’ailleurs être de la partie. Thunderbolts est programmé pour juillet 2024.

William Hurt incarnait Ross depuis L’incroyable Hulk en 2008. Si Harrison Ford fait ses débuts dans l’univers Marvel, il est néanmoins un habitué des franchises, avec ses rôles dans Star Wars et Indiana Jones. On pourra le retrouver en intrépide archéologue dans Indiana Jones 5, sur les écrans en juin 2023.

Aésane Geeraert