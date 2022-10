Le distributeur Les films du Losange a livré des images de Saint Omer, premier long métrage de fiction d’Alice Diop, inspiré d’un fait divers survenu en 2013, à l’occasion du Prix Jean Vigo 2022 qu’il s’est vu remettre cette semaine.

Déjà grandement primé à la Mostra de Venise cette année avec un Lion d’Argent et un Lion du Futur, puis acclamé au festival de Valenciennes avec le Prix du Jury, Saint Omer ne cesse de rafler de nouvelles récompenses.

S’ajoute à sa longue liste, le prix Jean Vigo 2022 reçu ce mercredi, distinction qui récompense depuis 1951 un long et un court-métrage français. il continue ainsi de séduire comme en témoignage sa nomination aux Oscars 2023, où il représentera la France.

Alice Diop, plutôt célèbre pour ses nombreux documentaires tournés en banlieue parisienne dans les quartiers de son enfance, s’essaye cette fois au long métrage et à la fiction. À travers son nouveau film, elle conserve son attirance certaine pour la sociologie et la représentation de la population dans toute sa diversité.

Dans son dernier documentaire Nous, datant de 2020, Alice Diop met en lumière les utilisateurs du RER B ou comme elle les définit « le peuple de l’ombre, la France plurielle ». Avec Saint Omer, elle décide de représenter un sujet plus sensible : le procès d’une femme accusée d’infanticide.

Kayije Kagame et Guslagie Malanda incarnent respectivement Rama et Laurence Coly, les deux femmes, figures centrales de ce film. La première est écrivaine et assiste au procès de la seconde, accusée d’avoir assassinée sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du Nord de la France. Ce couple féminin évolue au cours du film et le procès de Laurence à la cour d’assise de Saint Omer, influence peu à peu les jugements de Rama et de ceux des spectateurs : qui est la femme derrière le meurtre d’un enfant ?

En ayant choisi de représenter un sujet tabou, l’infanticide, d’autant plus lorsque celui-ci est commis par une femme, Alice Diop touche encore une fois à une part d’ombre de la société et amène la remise en question et les drames sociétaux au cœur de son nouveau film.

Saint Omer est attendu dans les salles de cinéma le 23 novembre 2022, distribué par Les Films du Losange.

Salomé Ledon