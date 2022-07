Présenté à la Quinzaine des réalisateurs en mai dernier, Revoir Paris d’Alice Winocour dévoile les premières images de ce drame porté par Virginie Efira et Benoît Magimel et attendu dans les salles de cinéma le 7 septembre prochain.

Trois ans après Proxima, la réalisatrice Alice Winocour revient avec son quatrième long-métrage portant sur les survivants d’un attentat. Dans une brasserie de la capitale, Mia et Thomas sont pris dans un acte terroriste. Trois mois plus tard, chacun tente de reprendre le cours de sa vie. Si Mia a du mal à se rappeler les événements de ce soir-là, tel n’est pas le cas de Thomas qui s’en remémore de chaque détail.

La bande-annonce de Revoir Paris impose directement le ton du film. La convivialité d’une brasserie, symbole de la joie de vivre des habitants de la capitale, est subitement interrompue par des cris. Un déferlement de violence dont il ne restera que des bougies et des fleurs devant l’établissement pris d’assaut. Sans aucun souvenir de cette nuit tragique, le personnage de Mia revisite, perdue, les lieux en tâchant de reconstruire sa vie.

Face à des survivants qui lui reprochent un comportement qu’elle ne se rappelle pas avoir eu, sa rencontre avec Thomas la bouleverse. Elle, qui ne souvient de rien et n’a aucun traumatisme physique, n’arrive pas à avancer, contrairement à son homologue qui garde des séquelles physiques mais dispose d’une envie de vivre qui fait défaut à Mia.

Directement inspiré des attentats ayant eu lieu à Paris en 2015, Revoir Paris s’intéresse aux traces que ceux-ci ont laissées sur ses victimes, indirectes ou non. Alice Winocour s’est notamment basée sur son propre ressenti et la décontraction de sa mémoire suite à l’expérience de son propre frère au Bataclan pendant l’attaque et leur échange durant celle-ci.

Également scénariste, la cinéaste a notamment remporté le César du Meilleur scénario original en 2016 pour Mustang de Deniz Gamze Ergüven.

Revoir Paris est annoncé dans les salles de cinéma françaises pour le 7 septembre 2022.

Emilie Bollache