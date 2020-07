L’actrice apparaît dans le premier extrait du prochain film d’Albert Dupontel, Adieu les cons, dans lequel elle campe une quadragénaire qui apprend une terrible nouvelle.

Après le beau Au revoir là-haut, drame historique césarisé en 2017, Albert Dupontel change de registre et revient à la comédie, son genre de prédilection. D’un humour caustique bien senti, Adieu les cons, son nouveau film, sera présenté au Festival francophone d’Angoulême le 29 août, et met à l’honneur l’une des comédiennes françaises les plus prisées du moment, Virginie Efira.

Cette dernière, attendue à l’affiche de Police d’Anne Fontaine et Benedetta de Paul Veroeheven, y campe Suze Trappet, une quadragénaire qui lorsqu’elle apprend qu’elle est gravement malade, décide de rechercher l’enfant qu’elle a abandonné 28 ans auparavant.

Comme dans tous ses films, le réalisateur ne manquera pas d’apparaître à l’écran, dans le rôle de JB, quinquagénaire en burn-out qui a manqué son suicide, aux côtés de Nicolas Marié, archiviste aveugle, ainsi que Michel Vuillermoz de la Comédie Française et Terry Gilliam des Monthy Python. Une belle distribution qui devrait servir un scénario à nouveau centré sur une héroïne au pied du mur (on se souvient du délicieux 9 mois ferme avec Sandrine Kiberlain), toujours truffé de sarcasmes, de rebondissements fantaisistes et d’émotion.

En témoigne le premier teaser du long-métrage sorti ce 28 juillet. On y découvre la scène où Suze apprend qu’elle est certainement condamnée par les produits chimiques présents dans les laques pour cheveux qu’elle manie dans son métier. Le tout agrémenté d’une petite pique adressée aux forces de l’ordre, qui donne le ton de cette comédie, dans la veine irrévérencieuse de Dupontel.

Découvrez le teaser d’Adieu les cons sortira dans les salles obscures le 21 octobre 2020, distribué par Gaumont.