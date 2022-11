La réalisatrice franco-sénégalaise écrira et réalisera un film sur la vie sur l’artiste et résistante Joséphine Baker.

La réalisatrice de Mignonnes et Hawa, Maïmouna Doucouré, s’apprête à écrire et réaliser un biopic sur Joséphine Baker, la célèbre danseuse, chanteuse et meneuse de revue, engagée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.

StudioCanal et Bien ou Bien Productions collaboreront avec CPB Films. Les premières images du film sont attendues pour l’année prochaine. Le projet est soutenu par les deux fils de Joséphine Baker, Jean-Claude Bouillon Baker et Brian Bouillon Baker.

Joséphine Baker est née à Saint-Louis, dans l’État du Missouri. Chanteuse et actrice, elle s’installe à Paris pour y faire de la scène. Toute sa vie, elle lutte contre le racisme, la ségrégation et l’atteinte aux droits humains dont elle-même a été victime dans son pays natal.

Qu’elle parade en jupe-bananes ou en sequins chatoyants, Joséphine Baker devient une figure adulée de la société parisienne, ainsi qu’un symbole des Années Folles et de l’âge d’or du Jazz.

Elle est aussi une pionnière au cinéma, en tant que première femme noire en tête d’affiche d’une production d’un grand studio, dans le film muet La Sirène des Tropiques, en 1927. L’an dernier, elle fut aussi la première à entrer au Panthéon.

Joséphine Baker prend la nationalité française après son mariage en 1937 et se dévoue à son pays d’adoption. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle rejoint la résistance en tant qu’espionne. Engagée pour la liberté, elle adopte douze enfants venus du monde entier, avec son mari Jo Bouillon.

Elle soutient également le mouvement des droits civiques new-yorkais dans les années 1950 et prononce un discours à l’occasion de la marche sur Washington de Martin Luther King en 1963. Elle décède en 1975, à l’âge de 68 ans, d’une attaque cérébrale, alors qu’elle venait tout juste de remonter sur scène au Théâtre Bobino.

La fille de Joséphine la décrit comme « une artiste universelle, mais aussi une femme et une mère universelle. Nous sommes honorés de faire équipe avec StudioCanal et Maïmouna Doucouré pour ce film sur les exploits incroyables et humanistes de notre mère. Oui, elle pouvait, et elle l’a fait. Merci Maman ! »

Maïmouna Doucouré a quant à elle déclaré qu’il s’agissait « d’un honneur et d’un merveilleux challenge » que de porter l’histoire de Joséphine Baker à l’écran. « Penser qu’à travers la fiction, je peux raconter son histoire, grandiose et profondément riche, sa beauté, ses combats, ses blessures et son humanité. Je suis impatiente de donner un second souffle à cette incroyable légende à l’écran. »

Le premier film de Maïmouna Doucouré, Mignonnes, a été projeté en avant-première au festival de Sundance, où il a reçu le prix de la réalisation.

Aésane Geeraert