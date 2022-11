Trois ans après son dernier film Once Upon a Time… in Hollywood, Quentin Tarantino repasse enfin derrière la caméra… pour une série télé.

Alors que l’attente autour de son prochain long métrage est toujours aussi grande, Quentin Tarantino a récemment annoncé qu’il devrait réaliser une série en huit épisodes.

Variety rapporte en effet que le cinéaste, alors en pleine promotion de son nouveau livre, Cinema Speculation, allait cette fois revenir sur le petit écran. Si aucune information concernant l’histoire, le casting ou l’équipe n’a été dévoilée, on sait déjà que le tournage de cette série devrait avoir lieu courant 2023.

Ce projet n’est pas sa première incursion dans le monde de la télévision puisqu’il avait déjà réalisé certains épisodes de séries reconnues. Ainsi, le nom de Quentin Tarantino apparaissait déjà au générique de l’avant dernier épisode de la première saison d’Urgences en 1996.

Le réalisateur est surtout à l’origine du très marquant double-épisode qui concluait la saison 5 de la série Les Experts en 2005. Cet épisode, titré Jusqu’au dernier souffle, mettait en scène l’un des personnages principaux, enterré vivant dans un cercueil. Un concept que Tarantino avait déjà exploité dans Kill Bill Volume 2.

Il avait également été évoqué pour réaliser des épisodes de Justified: City of Primeval, suite de la série Justified (2010-2014), centrée sur Timothy Olyphant (présent au casting de Once Upon a Time… in Hollywood) dans le rôle d’un US marshall. Quentin Tarantino n’a cependant pas été reconfirmé depuis.

S’il n’a rien réalisé entre Once Upon a Time… in Hollywood et ce nouveau projet de série, il n’en n’est pas moins resté très actif ces derniers temps. Il s’est notamment consacré à l’écriture du roman, Il était une fois à Hollywood, adapté de son dernier film.

Après ce premier essai littéraire, il s’est attelé à son second, Cinema Speculation, en partie autobiographique. Il évoque ici la critique cinématographique, sa propre cinéphilie et son rapport au septième art. L’ouvrage, paru en novembre 2022 aux États-Unis, n’est pour l’instant disponible qu’en anglais.

Reste maintenant à savoir quand Quentin Tarantino réalisera son « dernier » long-métrage, encore très mystérieux, avant de « prendre sa retraite » de réalisateur, comme il l’a annoncé…

Timothée Giret