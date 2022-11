Christian Bale rencontre le jeune Edgar Allan Poe sous les traits de Harry Melling dans ce thriller et film d’époque à venir sur Netflix.

The Pale Blue Eye est le nouveau film de Scott Cooper (Hostiles, Affamés), programmé par la plateforme de streaming pour 2023.

Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Louis Bayard dans lequel August Landor, un ancien détective obsédé par la médecine légale, aide à élucider des meurtres survenus au sein de l’Académie militaire américaine de West Point dans les années 1930. Il y fait la rencontre d’un officier cadet qui n’est en réalité autre que le futur écrivain Edgar Allan Poe.

Le premier teaser ne laisse pas entrevoir grand-chose de l’intrigue mais décrit l’atmosphère. Nous y découvrons un paysage enneigé et désolé, les officiers en costumes qui fouillent les étendues froides et rocailleuses à la recherche d’un corps, un personnage vêtu de noir posté à l’extrémité d’une falaise et le précipice menaçant qui l’entoure en plongée. À l’ambiance glaciale et sombre, s’ajoute la rigidité d’un tempo militaire rythmé par le pas des officiers et la charge des fusils.

Quelques plans furtifs dévoilent des figures mystérieuses : une femme évanouie, un homme coiffé d’un haut-de-forme qui s’enfonce lanterne à la main dans la nuit, l’écho macabre d’une pelle qui creuse la terre sèche et un corbeau de mauvais augure.

Ce bref aperçu annonce d’emblée un film obscur, régi par le mystère et teinté du romantisme torturé caractéristique de l’œuvre littéraire de Poe. Le Corbeau est d’ailleurs l’un des plus grands succès de l’écrivain américain. Aussi l’oiseau du film pourrait bien inspirer au personnage de Harry Melling l’écriture dudit poème.

Un indice se dissimule peut-être entre les vers de Poe : l’histoire d’un veuf éploré qui, par une nuit de décembre, reçoit la visite d’un corbeau prénommé Nevermore (Jamais Plus). Intrigué de l’entendre lui parler, l’homme questionne le corbeau qui répète inlassablement la même réponse : « Jamais plus ». Lorsque l’homme demande finalement s’il reverra sa femme au Paradis, l’oiseau répond fatalement « Jamais plus ». À force de poser des questions dont il connaît d’avance l’implacable réponse, le personnage du poème provoque en quelque sorte cette néfaste prophétie.

Il y a fort à parier que le détective forcené et le cadet poète de The Pale Blue Eye pourraient être à leur tour victimes des réponses dont ils se mettent en quête.

Gillian Anderson, Lucy Boyton, Charlotte Gainsbourg et Robert Duvall se joignent au casting avec Christian Bale et Harry Melling.

Aésane Geeraert