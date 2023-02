Le réalisateur des derniers Star Wars produira une adaptation du best-seller de Stephen King, Billy Summers, via sa société Bad Robot.

Fort d’une bibliographie pléthorique, Stephen King est probablement l’un des auteurs contemporains les plus adaptés sur le grand et le petit écrans. Ayant inspiré les plus grands réalisateurs d’horreur, parmi lesquels John Carpenter, David Cronenberg ou George Romero, l’œuvre de l’écrivain du Maine semble être un puits intarissable de matériaux à adapter.

Le colossal succès du récent diptyque consacré à Ça a engendré une nouvelle vague d’adaptations de l’œuvre de King. Si certaines d’entre elles n’ont pas connu le succès escompté, comme Docteur Sleep ou le récent Firestarter, les nouveaux projets ne cessent d’être lancés.

Et alors qu’une nouvelle version de Salem, réalisée par Gary Dauberman (Annabelle 2 : La Création du mal et Annabelle : La Maison du mal) est dans les cartons et qu’une adaptation de la nouvelle The Boogeyman devrait investir les salles de cinéma cet été, l’un des romans les plus récents de King sera également bientôt adapté.

Selon le Hollywood Reporter, J.J. Abrams devrait en effet assurer la production d’une adaptation de Billy Summers, via sa société Bad Robot. D’abord pensé comme une minisérie de 10 épisodes, le projet prendra finalement la forme d’un long-métrage de cinéma.

On n’ignore encore si Abrams se chargera également de la mise en scène ou se contentera du poste de producteur. Le film étant écrit par le cinéaste Edward Zwick et son scénariste de Légendes d’automne et du Dernier Samouraï, Marshall Herskovitz, il n’est pas impossible que le premier ne se charge aussi de la réalisation.

J.J. Abrams et Edward Zwick ne sont pas les seuls noms connus attachés au long-métrage, puisque Leonardo DiCaprio produira également le film avec sa société Appian Way. Si l’acteur semble parfaitement correspondre au rôle-titre, on ne sait pas encore s’il jouera dans cette adaptation.

Paru aux États-Unis le 3 août 2021 et en France le 21 septembre 2022, Billy Summers fait partie du pendant policier de la bibliographie de Stephen King. L’histoire est celle d’un ancien tireur d’élite reconverti en tueur à gages s’engageant sur un dernier contrat avant de se retirer. Très bien accueilli par les critiques littéraires, le livre était également l’occasion pour King de s’adonner à une réflexion sur l’écriture et les souvenirs.

Ce ne serait pas la première fois que Bad Robot est derrière une adaptation de King. La société d’Abrams s’était déjà illustrée en produisant les séries 11.22.63 ou encore Histoire de Lisey. La société était également productrice de Castle Rock, série inspirée de l’univers de King, sans être une adaptation directe de l’une de ses œuvres.

De nouvelles précisions sur le film Billy Summers devrait sans doute être annoncées dans les mois à venir.

Timothée Giret