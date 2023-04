Synopsis : Après une longue route éreintante, Beth arrive chez sa sœur aînée Ellie. Cette dernière élève seule ses trois enfants dans un petit appartement de Los Angeles. Dans l’immeuble, les deux sœurs découvrent un mystérieux livre. Celui-ci renferme des démons qui prennent possession des corps humains. Confrontées à leurs pires cauchemars, Beth et Ellie vont devoir survivre et protéger leur famille.

♥♥♥ ♥♥

La franchise Evil Dead aura connu bien des chemins. Le premier film, fauché mais débridé, lança la carrière de Sam Raimi. Le deuxième lui permis de lâcher les chiens dans une suite-remake purement cartoonesque, et le troisième fut pour lui un terrain d’exploitation de nouveaux décors, en l’occurrence un Moyen-Âge tout autant envahi de créatures démoniaques. En 2013, quand Fede Alvarez ressuscita, dans la controverse, le Necronomicon, cela aura finalement été pour faire dans le gore beaucoup plus premier degré, non sans une certaine réussite esthétique. Quant à la série Ash vs. Evil Dead, elle a offert un fantastique terrain de jeu à Sam Raimi pour déployer son humour noir et sa comédie horrifique. Si le public a accueilli l’annonce de la production de ces deux dernières itérations avec immense méfiance, il y avait encore plus de quoi s’inquiéter à l’arrivée de ce nouvel opus, réalisé par l’Irlandais Lee Cronin (The Only Child – L’enfant Unique). Quel terrain lui restait-il à explorer avec cette franchise ? À défaut d’en avoir trouvé un nouveau, Cronin parvient très efficacement à manipuler les anciens. Les inconditionnels de Raimi y trouveront leur compte : il y a les incontournables de la franchise, de la tronçonneuse au Livre des Morts, dont la lecture est assurée sur vinyle par un caméo vocal de Bruce Campbell. Même la vue subjective du démon qui vole au-dessus du sol en fonçant sur sa victime est là, même si sa gestion est parfois plus variée que dans la trilogie de Raimi.

Le film évite en effet le fan service bête et méchant, en préférant s’approprier le dynamisme du montage et de l’écriture de Sam Raimi plutôt que de copier-coller son style iconique, quand bien même il reproduit une brève scène de Evil Dead 2. Plus que son sincère amour de la franchise, Lee Cronin développe surtout son amour du genre horrifique, en citant le temps d’un plan The Thing ou Shining. S’il faut le rapprocher d’un de ses prédécesseurs, ce serait pourtant du remake de Fede Alvarez. Il en a tiré une folie gore démesurée, mais aussi créative. En effet, le massacre a lieu cette fois en ville, dans un appartement, dans lequel les décors de chaque pièce (notamment la cuisine…) seront largement mis à contribution.

Pour autant, le film de Lee Cronin perd vite la bataille face à celui d’Alvarez. La scène introductive est certes jouissive, mais l’exposition qui s’ensuit est trop occupée à exhiber ses préparations – paiements pour prendre le temps de correctement caractériser ses personnages. Seule la thématique de la famille, et plus particulièrement de la maternité, semble subsister comme enjeu : celle qui est à venir pour Beth (Lilly Sullivan) et celle qui doit être supportée seule dès aujourd’hui pour Ellie (Alyssa Sutherland). Et encore, c’est pour la traiter de manière assez superficielle, en ne faisant qu’effleurer tant de problématiques qui auraient valu mieux que ce propos aux accents un peu trop moralistes. On est loin du très malin traitement de la question de l’addiction dans le film de Fede Alvarez.

En définitive, ce Evil Dead Rise a pour principal défaut d’être sans doute le plus faible Evil Dead. De là à dire que c’est un mauvais film en soi, cela serait faire injure à la sincérité et à l’inventivité de son réalisateur, qui arrive à restituer tout le côté spécifiquement malsain qui rend cette franchise si particulière. Si ce n’en est pas le meilleur épisode, c’en est une très honnête initiation pour qui n’a pas encore vu les opus précédents, et cela reste dans le haut du panier de ce que le cinéma d’horreur a pu offrir durant ces derniers mois.

Théotime Roux