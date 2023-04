La plateforme de streaming a dévoilé de nouvelles images de Fubar avec un Arnold Schwarzenegger dans la peau d’un personnage façon True Lies.

En février dernier, un premier teaser de quelques secondes avait été publié pour annoncer le grand retour de l’acteur. « I’m back baby » avait-il alors annoncé. Cette fois-ci, le trailer dévoile, avec plus de détails, l’intrigue et la relation père-fille des deux personnages principaux qui devrait être le point central de la série.

Arnold Schwarzenegger s’apprête à prendre sa retraite en tant qu’agent de la CIA lorsqu’il s’aperçoit au cours d’une dernière mission que sa fille est aussi employée par la même agence gouvernementale. Peu à peu, ils en viennent à réaliser qu’une grande partie de leur relation s’est basée sur des mensonges. Au cours d’une mission, où ils sont obligés de coopérer, ils doivent réapprendre à se connaître et à s’accepter tels qu’ils sont.

Ce projet est inspiré de True Lies de James Cameron des années 1990, lui-même adapté du film français La Totale ! de Claude Zidi. Dans le remake américain, on y voyait l’acteur mener une double vie en raison de son travail pour une agence anti-terroriste américaine. Rappelons que True Lies fait aussi l’objet d’une adaptation plus fidèle en série sur Disney+.

Pour l’acteur de la saga Terminator, il s’agira de sa première apparition dans un premier rôle au cœur d’une série TV. Schwarzenegger était déjà revenu sur les motivations qui l’avaient poussé à entreprendre ce projet. « Partout où je vais, je sens que la demande pour un autre film d’action à la True Lies est très forte. Fubar va vous botter le cul tout en vous faisant rire (…). Et vous en aurez pour une saison entière ».

Pour incarner le personnage de sa fille, également espionne pour la CIA, Monica Barbaro a été retenue. Après Top Gun : Maverick, l’actrice continue sur de la fiction d’action. Lors du tournage de la suite de Top Gun, elle a su s’adapter au mélange des genres entre comédie et rebondissements à répétition.

Elle s’est également faite remarquée pour avoir été l’une des seules personnes sur le tournage à avoir pu supporter sans trop de problème les séances d’entraînement en avion.

Le show, composé de huit épisodes, est créé par Nick Santora qui compte à son actif des travaux sur des séries cultes telles que The Sopranos ou encore Prison Break.

Après Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger investira ainsi le petit écran à partir du 25 mai prochain sur Netflix. L’année 2023 marquera également par la parution le 10 octobre de son livre, Be useful: Seven Tools for Life.

Adrien Mengin