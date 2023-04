Les premières images mettent en scène les personnages de Carol Danvers (Captain Marvel), Monica Rambeau et Kamala Khan (Ms. Marvel), liées toutes les trois par une mystérieuse connexion entre leur pouvoir respectif.

La première bande-annonce de The Marvels promet de nouvelles intrigues avec des personnages déjà bien connus du public, le tout accompagné de scènes décalées qui constituent l’une des marques de fabrique des studios Marvel.

On retrouve ainsi Kamala Khan, l’héroïne de la série Ms. Marvel sur Disney+, qui semble échanger de place avec Carol Danvers et Monica Rambeau lorsqu’elle utilise son pouvoir. Les premières séquences révèlent qu’elles n’auront pas beaucoup de temps pour s’habituer à leur cohabitation puisqu’elles devront combattre ensemble dans ce qui pourrait être un univers parallèle encore inexploré.

Le trailer laisse entendre que les trois nouvelles co-équipières seront toujours aidées par l’inamovible Nick Fury, apparus dans plus de dix films du Marvel Cinematic Universe depuis le début de l’adaptation des comics en films en 2008.

Intégré à la phase 5 du MCU, débutée cette année par Ant-Man et la guêpe : Quantumania, ce sequel de Captain Marvel promet d’apporter de nouvelles précisions sur l’histoire de Kamala Khan et sur son évolution au sein d’une équipe de super-héros.

Le film mettra ainsi la plus jeune des trois protagonistes face à son rêve : travailler avec Captain Marvel. Les premières images dévoilées laissent à penser que l’on pourrait également revoir le duo Carol Danvers-Nick Fury à l’œuvre.

Comme annoncé par Brie Larson au cours d’une interview début 2022, le film devrait faire la part belle au développement plus personnel de son personnage après avoir fait découvrir l’étendue de ses pouvoirs dans son premier film.

Dans une interview donnée pour Entertainment Weekly, Kevin Feige, l’actuel président des Studios Marvel, a insisté sur la richesse des histoires des trois personnages, et sur le potentiel qu’il en résulte pour leur association. Il s’est également attardé sur les ambitions des studios Marvel pour l’ouverture de cette nouvelle phase de l’univers cinématographique. Concernant The Marvels, les fans des comics devraient reconnaître plusieurs éléments tirés des versions originales, dans le but de toucher plusieurs types d’audiences et de viser un public plus large.

Le film est réalisé par Nia DaCosta. Au moment de sa sélection en 2020, elle était devenue la plus jeune réalisatrice choisie pour diriger un film du MCU, battant ainsi le record détenu par Bryan Coogler pour Black Panther. Dans l’écriture, elle a été épaulée par Zeb Wells et Megan McDonnell, déjà familière avec le MCU pour avoir travaillé sur WandaVision et sur la prochaine série Agatha : Coven of Chaos.

La sortie en France de The Marvels est prévue le 8 Novembre 2023.

Adrien Mengin