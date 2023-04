L’acteur aux multiples récompenses devrait incarner le célèbre écrivain américain et figure de la lutte pour les droits civiques, dans ce qui pourrait être l’un des rôles les plus importants de sa carrière.

Le projet d’un film consacré à James Baldwin est le résultat d’une long processus créatif mené par Billy Porter dont la volonté est de transmettre l’héritage de l’écrivain et l’histoire de ses combats.

« Je suis qui je suis grâce à James » avait-il expliqué au moment de recevoir l’Emmy du meilleur acteur dans une série télévisée en 2019. Il avait saisi l’occasion pour rendre hommage à l’écrivain en ne cachant pas son rôle déterminant pour sa propre carrière. « Je souhaite transmettre son héritage aux générations futures » avait-il conclu.

L’annonce nous vient d’Hollywood Reporter dont l’article a été republié sur Twitter par le Groupe Allen Media en charge de la production de film.

Écrivain connu pour son travail sur les tensions et violences liées aux discriminations raciales, sexuelles et sociales, James Baldwin est aujourd’hui l’une des figures intellectuelles et artistiques les plus importantes du mouvement des droits civiques américains.

Au-delà de ses travaux d’écriture, c’est l’histoire de sa vie, marquée par un combat personnel et l’exil afin de pouvoir vivre sans discrimination sa vie artistique et sexuelle, que l’acteur cherche à raconter.

La France fut la principale terre d’accueil de l’écrivain qui fut érigé au rang de Commandeur de la Légion d’Honneur dans les années 1980. Le biopic annoncé pourrait donc faire l’objet d’une distribution importante en France. Peut-être verra-t-on quelques scènes de tournage à Saint-Paul-de-Vence, lieu de résidence de l’artiste ?

Concernant la trame narrative, le film devrait s’appuyer sur la biographie écrite par David Leeming en 1994, James Baldwin : une biographie. Ce projet se veut précurseur car parmi les premiers à porter à l’écran la vie et le travail de l’écrivain.

L’excellent documentaire I Am Not Your Negro, basé sur ses écrits, avait reçu une nomination aux Oscars en 2017 et remporté le César du meilleur documentaire en 2018.

Pour l’heure, l’annonce s’est faite sans précision concernant la date de début de production, mais le Groupe Allen Media s’est montré très enthousiaste sur le film. « Nous sommes plus que passionnés à l’idée de partager l’histoire exceptionnelle de James Baldwin » a ainsi annoncé Byron Allen, le patron du groupe Allen Media, pour Variety.

Pour ce faire, le film pourra compter sur le talent de Billy Porter, comédien à la carrière riche sur Broadway, et déjà récompensé d’un Tony Award pour la comédie musicale Kinky Boots et d’un Emmy pour son rôle dans la série Pose.

Passionné et influencé par la vie de James Baldwin, l’acteur sera également à l’écriture aux côtés de Dan McCabe avec qui il a déjà travaillé sur le drame Fruits of thy Labor.

Affaire à suivre !

Adrien Mengin