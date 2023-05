Le film sera présenté au Marché du Film de Cannes et peut compter sur une distribution clinquante pour trouver des acheteurs : Al Pacino, John Travolta, Courtney Love, Viggo Mortensen et Shia LaBeouf.

Le projet Assassination, encore à ses prémices et plus récemment renommé après 2 Days / 1963, s’est concrétisé à l’approche de l’ouverture du Festival de Cannes. Pour porter le film, une pléiade de stars va nous replonger dans l’un des événements les plus marquants du siècle dernier. Que peut-on ajouter à l’un des événements les plus mystérieux et les plus controversés de l’histoire américaine récente ? La réponse se trouve dans le scénario, ou plutôt dans l’identité des scénaristes.

Le script est coécrit par David Mamet, récipiendaire d’un prix Pulitzer, et surtout par Nicholas Celozzi, descendant du parrain de la mafia de Chicago Sam Giancana, soupçonné d’avoir ordonné l’assassinat. Le synopsis officiel du projet ne laisse pas de doute sur le parti pris du film. « 1963. Alors qu’une audition cruciale a lieu contre le crime organisé, le parrain de la mafia de Chicago ordonne l’assassinat du Président John F. Kennedy Jr., créant une conspiration mortifère et changeant le destin de toute une nation ».

L’histoire d’Assassination devrait mettre l’accent sur les dernières heures qui précèdent le meurtre en avançant donc la version de la mafia. Pour apporter du nouveau, Nicholas Celozzi utilise les témoignages laissés par son oncle Pepe, le frère de Sam Giancana. D’après ces écrits, l’assassinat du président serait une rétribution suite à sa politique contre le crime organisé, et ce alors que la mafia de Chicago indique l’avoir aidé financièrement durant sa campagne électorale. En plus de participer en tant que coscénariste,

Nicholas Celozzi sera également producteur sous sa propre bannière. David Mamet signe quant à lui son retour sur grand écran quinze ans après Redbelt (2008), même s’il a écrit et réalisé Phil Spector pour HBO en 2013, avec également Al Pacino. Le réalisateur a à son actif deux nominations aux Oscars pour avoir écrit The Verdict (1982) et Wag the Dog (1997). Ici, il s’est attaché les services de Robert Elswitt pour la photographie, oscarisé pour There Will Be Blood.

« Avec le talent indéniable de David Mamet en tant que chef d’orchestre du projet et notre casting mené par Viggo Mortensen, Al Pacino, Courtney Love, Shia LaBeouf et John Travolta, les étoiles se sont vraiment alignées. », s’enthousiasme le président d’Arclight Films, en charge des ventes internationales du film.

« C’est un projet fantastique » poursuit-il. De quoi donner envie aux potentiels acheteurs du Festival de Cannes de venir y jeter un œil ? La production d’Assassination est programmée pour la rentrée 2023 et démarrera à Vancouver.

