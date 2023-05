Le nouveau film de Yórgos Lánthimos réimagine le mythe de Frankenstein dans une ambiance irréelle et décalée, à mi-chemin entre le baroque et le fantastique.

Musique dérangeante et succession de décors colorés constituent l’environnement dans lequel Bella Baxter (Emma Stone) effectue ses premiers pas de danse une fois ramenée à la vie par le Docteur Godwin Baxter.

Après avoir mis fin à ses jours pour échapper à un mari agressif, la protagoniste se voit reprendre vie mais avec le cerveau de son enfant mort-né. Envie d’apprendre et de s’émerveiller sont les leitmotivs de sa deuxième existence qu’elle commence comme une enfant. « Être vivante est fascinant » explique-t-elle sur un ton des plus sérieux dans ce premier trailer. Ces quelques mots sont d’ailleurs les seuls que l’on entend durant la trentaine de secondes d’extraits, comme une devise portant en elle l’essentiel à retenir.

Toujours avide de nouveauté, elle rencontre l’avocat débauché Duncan Wedderburn avec qui elle décide de s’enfuir pour échapper aux expériences du scientifique. Libérée des préjugés de son époque, Bella Baxter se prend à combattre les inégalités du monde qui l’entourent.

Pour mener à bien ce projet électrisant, le réalisateur Yórgos Lánthimos est parti du roman éponyme sorti en 1992 et écrit par Alasdair Gray. Le scénario a été rédigé par Tony McNamara (The Favourite, Cruella).

Connu pour son approche moins conventionnelle de la réalisation, Yórgos Lánthimos insiste sur l’aspect intemporel de ses films afin qu’ils puissent être compris par le maximum de personnes. Interrogé concernant son dernier projet The Favourite (2018), il expliquait vouloir en faire « un film aux prises avec la société actuelle, pour que nous puissions imaginer l’action se dérouler n’importe où dans le monde et à n’importe quelle époque ».

Les premières images de Poor Things empreintes de fantastique et d’imaginaire permettent de créer une forme d’intemporalité conforme à ses souhaits précédents. Le film marque une nouvelle étape dans la collaboration entre le réalisateur et Emma Stone. Ils avaient déjà travaillé tous les deux pour The Favourite. Ce mélange de comédie noire et de film d’époque avait récolté dix nominations aux Oscars. Olivia Colman avait remporté le trophée de la meilleure actrice.

Pour Emma Stone, il s’agit de sa première apparition dans un film depuis 2021 et son rôle principal dans Cruella. Elle est accompagnée au casting par William Dafoe, balafré et inquiétant dans le rôle du Docteur Godwin Baxter. Mark Ruffalo incarne l’avocat Duncan Wedderburn qui suivra les aventures de Bella Baxter à ses côtés. Les humoristes Ramy Youssef et Jerrod Carmichael complètent le casting.

On retrouvera par la suite le duo Emma Stone et Yórgos Lánthimos dans le projet And, dont la production a débuté à la fin de l’année 2022.

Poor Things est produit par Element PIctures. Emma Stone et le réalisateur font également partie de l’équipe de production. La sortie dans les salles françaises est prévue pour le 11 Octobre 2023.

Adrien Mengin