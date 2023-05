Avec plus de deux cents millions d’albums vendus et une carrière longue de soixante ans, Tina Turner laisse derrière elle un héritage marqué par ce qu’elle a elle-même qualifié « d’endurance ».

« Avec elle, le monde vient de perdre une légende de la musique et un modèle d’exemplarité » ont annoncé ses représentants mercredi soir. Pour mesurer l’héritage qu’elle laisse derrière elle, ce sont d’abord tous les hommages qui lui ont été donnés par ceux qu’elle a inspirés et avec qui elle a travaillé.

« Tina Turner était brute. Elle était puissante. Elle était inarrêtable » écrit Barack Obama. Mick Jagger, Maria Carey, la légende des Lakers Magic Johnson et même la NASA ont tenu à lui rendre hommage.

Mais l’essentiel dépasse largement le cercle des grands noms et des institutions. Ses premières mémoires, I, Tina, publiées en 1986 où elle se livre sur sa relation avec le musicien Ike Turner, les violences qu’elle a subies et qui l’ont poussée à entamer une deuxième carrière, en solo, l’ont amenée à être considérée comme un modèle de persévérance et une grande figure féministe.

C’est d’abord au sein du groupe Kings of Rythm, formé par Ike Turner, puis juste en duo avec lui, que la chanteuse connaît ses premiers succès dans les années 1960. Parmi les plus grands titres produits à cette époque figurent River Deep, Mountain High et Proud Mary.

Dans les années 1970, elle décide de quitter son mari, Ike Turner, avec lequel la situation était insurmontable en raison de violences subies au quotidien et d’un contrôle total sur sa propre carrière. « La façon dont Ike voulait que je chante me déplaisait. Il m’imposait une élocution qui rappelle le prêche : pousser des ‘hey, hey, hey’, gronder ».

Se voyant rejetée des maisons de production car considérée trop âgée, sans capacité financière, elle se trouve à ce moment au début de l’un des plus grands retours qu’ait connu l’industrie de la musique. « Vu mon âge, 39 ans, mon sexe et ma couleur de peau, disons que j’affrontais des vents contraires » explique-t-elle dans son autobiographie.

Son album Private Dancer, sorti en 1984, propulse sa carrière solo à des sommets encore jamais atteints. Son titre What’s Love Got to Do with It remporte un Grammy Award et est classé numéro un au Billboard Hot 100. À 44 ans, Tina Turner devient l’artiste féminine solo la plus âgée à réussir cette performance.

En parallèle de ses chansons suivantes telles que We Don’t Need Another Hero (1985), The Best (1989) ou GoldenEye (1995), elle poursuit une carrière sur grand écran. Elle donne la réplique à Mel Gibson dans Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre (1985) et à Arnold Schwarzenegger dans Last Action Hero (1993).

Au total, elle reçoit douze Grammy Awards. Elle a été classée parmi les cent plus grands artistes de tous les temps par le magazine Rolling Stone dont elle a fait la une, devenant la première femme et la première artiste afro-américaine à apparaître en couverture. Elle possède son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a été intronisée par deux fois au Rock ‘n Roll Hall of Fame, la première pour son duo avec Ike Turner, la deuxième en tant qu’artiste solo.

Sa carrière musicale est avant toute chose l’histoire d’une voix qui lui aura permis d’étaler ses compétences, du RNB au Rock en passant par la Pop. « J’avais cette voix étrange que n’ont pas la plupart des chanteuses. Au début, je trouvais ça plutôt moche car ça ne ressemblait pas à Diana Ross, mais après coup je me suis dit ‘Top ! Ça sonne comme les mecs ! ‘ » avait-elle raconté en 2019 pour CBS.

Ses chansons vont au-delà du succès commercial et critique. La liste des artistes majeurs se revendiquant de l’influence de Tina Turner est sans fin. Mick Jagger, David Bowie, Janet Jackson, Janis Joplin, Jennifer Lopez, Beyonce, Rihanna, Pink…

Née en 1939 dans le Tennessee, abandonnée par ses parents à l’âge de onze ans avant de retrouver sa mère plusieurs années après, Anna Mae Bullock -de son nom de naissance- aura dès le départ dû affronter la violence du comportement de son père. Sa carrière est un exemple d’endurance, comme elle l’a elle-même qualifiée.

« Comment dire au revoir à une femme qui trouvait dans sa douleur et son traumatisme une force pour aider à changer le monde ? » explique Angela Basset, l’actrice l’ayant interprétée dans son biopic Turner, sorti en 1993. Un documentaire produit par HBO, Tina, retrace sa carrière, son talent, son héritage et sa force de résilience.

Tina Turner est décédée le 24 Mai 2023 à 83 ans des suites de nombreux problèmes de santé.

Adrien Mengin