Leur dernier projet ensemble remonte à 2018 avec le western d’anthologie The Ballad of Buster Scruggs qui a remporté un succès critique.

Même sans avoir été associés, Ethan et Joel Coen n’ont pas tiré un trait sur leur carrière de réalisateur au cours des cinq dernières années. Joel Coen a fait revivre la tragédie Macbeth de Shakespeare dans un long-métrage pour Apple TV+, avec en tête d’affiche Denzel Washington et Frances McDormand. Le film a été très bien accueilli par la critique, recevant même une nomination aux Oscars 2022 pour la meilleure photographie.

Pendant ce temps, Ethan Coen a réalisé un documentaire sur la vie du musicien Jerry Lee Lewis, et prépare actuellement la sortie de son prochain film coécrit avec son épouse Tricia Cooke, Drive-Away Dolls. En France, ce road movie lesbien est prévu pour le 4 octobre au cinéma. Il pourrait faire sa première lors du Festival de Venice ou de Toronto en septembre prochain.

En marge de la réalisation de Drive-Away Dolls, Ethan Coen indiquait qu’il s’agissait d’un premier opus pour une possible trilogie. « Nous en avons déjà un autre écrit. (…) Ça doit être une trilogie ».

Le réalisateur est aussi revenu sur son processus d’écriture avec son frère, puis avec son épouse en soulignant leur similarité. « C’est la même mécanique, ne pas écrire les grandes lignes en premier ».

C’est ce dernier qui a révélé au magazine Empire pour son numéro du mois de juillet que les deux frères réfléchissaient à travailler sur un nouveau projet commun. Le réalisateur a ajouté qu’il pourrait s’agir de son prochain film après la sortie de Drive-Away Dolls.

Aucune information n’a pour l’instant été confirmée sur la nature de leur nouveau long-métrage. Le site World of Reel annonce cependant, sans préciser ses sources, que le film pourrait s’appeler The Zebra Striped Hearse. Il s’agirait d’un des nombreux scénarios déjà écrits par le duo.

Ce nouveau projet marquera la reprise d’une collaboration qui était restée ininterrompue depuis 1984 et la sortie de leur premier long-métrage, Blood Simple, un film noir sur une enquête policière.

Au cours des trente dernières années, le duo de réalisateurs a signé plusieurs œuvres devenues cultes, telles que Fargo, The Big Lebowski et No Country for Old Men. Ce dernier leur a valu quatre Oscars dont la meilleure réalisation et le meilleur film.

Adrien Mengin