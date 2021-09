Des premières images prometteuses pour La Tragédie de Macbeth, le prochain film de Joel Coen, avec Denzel Washington et Frances McDormand.

Les deux lauréats aux Oscars se réunissent ici pour la première fois dans cette adaptation de l’une des œuvres les plus emblématiques de William Shakespeare. Avec ces premières images élégantes, signées par le directeur de la photo Bruno Delbonnel, et ce duo talentueux, il ne serait pas étonnant de voir le film tout en noir et blanc s’attribuer quelque faveurs.

Joel Coen, derrière la caméra sans son frère Ethan, espère créer une angoisse dans un monde où règne la cupidité aveugle et l’ambition irréfléchie. Au regard de ce que projette la bande annonce, on peut se dire qu’il a atteint ses premiers objectifs créatifs et commencé à retranscrire certains de ces messages.

Bien qu’il s’inspire des conceptions visuelles et des adaptations classiques de Shakespeare des années 1940, le réalisateur a souhaité s’approprier cette histoire de bruit et de fureur. Cette œuvre a comme volonté de nous emmener dans une représentation effrayante d’une prise de pouvoir politique amorale qui a pour conséquence la descente aux enfers du protagoniste.

Pour rappel, le récit se concentre sur un seigneur et guerrier écossais, convaincu par un groupe de trois sorcières que son destin est de devenir le roi d’Écosse. Sa femme, très ambitieuse, le pousse à adopter une démarche de plus en plus violente pour atteindre ce but. On avait appris que des personnages plus mûrs que dans l’histoire originelle seraient mis en scène, et donc plus en âge de procréer. Cela ajoute une tension à l’intrigue car la couronne devient alors le seul moyen d’accéder à la gloire pour ce couple. L’exploration des dilemmes liés à leur âge sera au cœur de cette version de la tragédie.

Au casting, on retrouvera également Brendan Gleeson qui interprètera le roi Duncan, Corey Hawkins en Macduff, Harry Melling dans la peau de Malcolm et Moses Ingram en Lady Macduff. Ces deux derniers ont été vus dans la série multirécompensée Le Jeu de la Dame, diffusée sur Netflix.

Dans les multiples adaptations, on cite notamment celles d’Akira Kurosawa via Le Château de l’araignée, de Roman Polanski avec Jon Finch et Francesca Annis, ou encore plus récemment Justin Kurzel avec Michael Fassbender et Marion Cotillard.

La Tragédie de Macbeth (The Trajedy of Macbeth) sera diffusé en France directement sur Apple TV+ le 14 janvier 2022.

Meryem Outalbali