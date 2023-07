Alors que les fans attendent avec impatience la cinquième et dernière saison de Stranger Things, le teaser annonce l’arrivée du prequel… sur scène.

Cela fait déjà plusieurs mois que la pièce de théâtre dérivée de la série, Stranger Things : The First Shadow, a été annoncée. Et, alors qu’on sait déjà que les représentations auront lieu à guichet fermé au moins jusque mi-décembre, un trailer inattendu est sorti ce mercredi 5 juillet sur le Twitter officiel de la série Netflix.

La vidéo promotionnelle dure à peine plus d’une minute. On y voit une vieille télé cathodique, fidèle à l’ambiance “années 80” du show devenu incontournable, où défilent à rebrousse-temps les images des quatre saisons existantes.

Les premiers grésillements présentent un monde menacé par d’étranges tornades, peut-être à l’aube de la future saison 5, puis enchaînent sur la récente immersion d’Eleven en quête de ses souvenirs. La vidéo, ainsi mise en abyme, se termine sur la jeunesse d’Henry Creel et la fameuse horloge qui a terrifié les spectateurs de la saison précédente. Puis l’écran explose et dévoile, à l’intérieur, un mystérieux orbe rouge.

Cet orbe réapparaît ensuite sur la scène d’une salle de théâtre vide, accompagnée du texte : « Le début de l’histoire de Stranger Things pourrait être la clé de ce qui va suivre ».

Sans rien révéler de l’intrigue du spectacle, cette courte bande-annonce remet sous le projecteurs ce projet inattendu de prequel théâtral et pourrait bien receler des indices sur l’ultime saison de la série, voire sur de potentiels dérivés.

Si la pièce s’avère un succès, il n’est pas impossible qu’elle finisse tôt ou tard par connaître son adaptation à l’écran. Mais on pourrait également imaginer que des expériences encore inconnues du Docteur Brenner donnent lieu à des spin-off pour l’une des séries les plus appréciées de Netflix.

La pièce se base sur un script original de Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série initiale, épaulés par Jack Thorne et Kate Trefry. D’après Deadline, elle sera mise en scène par Stephen Daldry, à qui l’on doit notamment Billy Elliot, film qu’il réalise en 2000 avant de le décliner en comédie musicale en 2005.

L’intrigue de The First Shadow se déroule 25 ans avant les événements de la série. Sur le site du Théâtre de Phoenix , on trouve un bref descriptif de la pièce. On y apprend que le casting comptera un jeune Jim Hopper en panne de voiture, Joyce Maldonado étudiante et désireuse de mettre les voiles loin de la ville, ainsi que la sœur de Bob Newby à la tête d’une émission radio.

Le descriptif s’achève par une mention toute aussi mystérieuse que le trailer : « Cette nouvelle aventure captivante vous ramènera au début de l’histoire de la série Stranger Things – et pourrait constituer la clé du final. »

Reste à découvrir comment cette pièce de théâtre, dérivé inédit pour une série Netflix, étendra l’univers de la série et parviendra à l’enrichir. La saison 5 ne verra quant à elle pas le jour avant 2024. De quoi laisser aux fans de la série le temps de spéculer !

Aésane Geeraert