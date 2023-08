Le film indépendant mettra également en scène Mickey Rourke dans le rôle du diable.

Après une période compliquée pour Jamie Foxx, rythmée par de nombreux problèmes de santé, l’acteur semble amorcer son retour vers les plateaux de cinéma. Selon Deadline, il sera prochainement à l’affiche de la comédie indépendante Not Another Church Movie.

Écrit et coréalisé par Johnny Mack (scénariste de Real Husbands of Hollywood) en tandem avec James Michael Cummings (acteur dans City on a Hill et producteur de Blacklight), le film raconte l’histoire de Taylor Pharry, un jeune homme ordinaire se retrouvant investi par Dieu d’une mission sacrée. Il devra raconter l’histoire de sa famille pour inspirer sa communauté. Le problème ? Sa famille et sa communauté ! Et pour ne rien arranger, le diable a, lui aussi, ses plans pour Pharry…

Une histoire rocambolesque, menée par Kevin Daniels (Why Women Kill) dans le rôle de Taylor Pharry. Face à lui, Jamie Foxx incarnera donc Dieu en personne. Le choix de Foxx, acteur ouvertement chrétien, pour incarner Dieu laisse supposer que le projet devrait rester relativement sage et respectueux dans son message vis-à-vis de la religion.

La nature du rôle ne devrait ainsi pas être très éloignée de celle du Dieu de Bruce tout puissant, campé par Morgan Freeman, sans doute la figure divine la plus populaire de la comédie américaine de ces dernières années. Reste à voir le ton et le registre humoristique adopté par Johnny Mack et James Michael Cummings, qui pourraient surprendre par une subversion inattendue.

Jamie Foxx ne sera pas le seul acteur d’envergure à faire une apparition dans le film, puisque c’est Mickey Rourke (prochainement dans The Palace), qui a été choisi pour camper le diable en personne.



Un choix en forme de clin d’œil cinéphile, puisque Rourke offrait l’une de ses performances les plus mémorables dans le Angel Heart d’Alan Parker. L’acteur jouait alors le rôle de l’âme perdue face à un diable des plus machiavéliques sous les traits de Robert De Niro. Rourke pourrait ainsi s’inspirer de son illustre confrère pour donner forme à sa propre interprétation du Diable, même si l’aspect comique du projet devrait le pousser à offrir une interprétation moins inquiétante du malin.

Vivica A. Fox (Kill Bill : Volume 1), Kyla Pratt (Dr. Dolittle), Lamorne Morris (Bloodshot) et Tisha Campbell (La Petite Boutique des horreurs) complètent le casting.

Tourné juste avant la grève des scénaristes qui fait actuellement rage, Not Another Church Movie est prévu pour une sortie début 2024 aux États-Unis.

Timothée Giret