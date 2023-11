Halloween, Krampus, Carrie, Les Dents de la Mer, Serial Mother… Ces films ont un point commun. Tous célèbrent des moments du calendrier et plus largement des rendez-vous importants. Il n’est cependant plus question ici de repos, de festivité, de retrouvailles et de cadeaux, mais d’angoisse, de frayeur et d’horreur. Voici un cocktail de films dont les fêtes tournent au massacre.

Des citrouilles par-ci, du houx par-là… À partir du 31 octobre et jusqu’à la fin de l’année, la période se veut à la fête. Au fil du temps, la tradition séculaire d’Halloween est devenue une célébration commerciale à travers le monde. Costumes effrayants, décors terrifiants, contes et légendes glaçants, c’est un moment idéal pour s’offrir quelques frissons. Et le septième art en a fait son festin de roi.

Si Halloween – La nuit des masques de John Carpenter se place en figure de proue, pour d’autres réalisateurs, il s’agit de créer des histoires effrayantes sous le signe de la magie et des réjouissances familiales entre Noël et le Nouvel An. Le Thanksgiving : La semaine de l’horreur d’Eli Roth, qui s’apprête à débarquer dans nos salles hexagonales le 29 novembre 2023, souhaite s’inscrire dans cette lignée des festivités horrifiques.

Mais dans ce calendrier festif de l’épouvante, on élargit le cadre avec d’autres événements propices à se faire des peurs fictionnelles. À l’exemple de la fête des mères et des pères, des anniversaires, de la Saint-Valentin, des saisons estivales, des rituels païens, du bal de promo, et même de ce moment important dans la vie de certain(e)s, la rencontre avec ses beaux-parents.

Des rendez-vous universels, joyeux et conviviaux, qui ont l’art ici de provoquer des tensions aussi gores que jubilatoires !

Camille Lepeintre