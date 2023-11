Le réalisateur de Heat s’intéresse à un remake du thriller de Ryoo Seung-wan, cinquième plus gros succès local en Corée du Sud.

Plus rien ne semble arrêter Michael Mann. Après huit ans passés loin des écrans de cinéma, le réalisateur de Heat et Collateral multiplie les projets. Alors que son nouveau long-métrage Ferrari, devrait sortir d’ici la fin de l’année, Mann se penche déjà sur la suite de sa carrière.

Son prochain film en tant que réalisateur devrait ainsi être l’adaptation du roman Heat 2, coécrit avec Meg Gardiner. Cependant, d’après Variety, Mann devrait également se lancer dans un remake de Veteran de Ryoo Seung-wan.

Sorti en 2015 en Corée du Sud, ce polar à forte composante comique avait rencontré un énorme succès commercial, dépassant les 13 millions d’entrées dans son pays d’origine.

Toujours présent dans le top 5 des plus grands succès locaux coréens, Veteran raconte l’histoire de Seo Do-cheol, un policier droit dans ses bottes, combattant le crime et la corruption. Mais lorsqu’un jeune millionnaire accusé de crime échappe à la justice grâce à sa fortune et à ses relations, Seo Do-cheol doit enfreindre la loi pour faire respecter la justice.

Si Veteran est son plus gros succès commercial, Ryoo Seung-wan a signé d’autres films d’envergure. De The City of Violence à Battleship Island, en passant par The Agent, ou le récent Escape from Mogadishu, le cinéaste est à la tête d’une filmographie bien remplie. Spécialiste du polar et du film d’action, Ryoo Seung-wan met en scène fusillades et courses-poursuites avec un sens du spectacle et un dynamisme impressionnant.

Des caractéristiques que partage le cinéma de Michael Mann, riche en grands moments d’action et en lyrisme. Une différence de taille subsiste néanmoins entre le maître américain et son confrère sud-coréen, la place laissée à l’humour. Là où Mann a toujours adopté un ton très sérieux, voire solennel, Ryoo Seung-wan, dans la plus pure tradition coréenne, est un adepte du mélange de tons. Une séquence comique peut ainsi s’intercaler entre une scène d’action et un passage dramatique, tout en conservant une certaine cohérence.

Si on ignore encore quel poste Michael Mann occupera sur le film (réalisateur ou simple producteur) on est déjà curieux de voir comment ce mélange de tons si particulier sera abordé.

En attendant d’en savoir plus sur ce nouveau projet, Michael Mann sera au cœur de l’actualité de la fin d’année avec Ferrari. Prévu pour une sortie le 25 décembre 2023 aux États-Unis, le film sera diffusé directement sur Prime Video en France.

Timothée Giret