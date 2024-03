Ce thriller horrifique et fantastique est le premier long-métrage réalisé par la fille de M. Night Shyamalan, qui officie ici à la production.

L’année 2024 va être bien remplie pour M. Night Shyamalan. Alors que l’on attend le retour du réalisateur derrière la caméra avec Trap, un an seulement après Knock at the Cabin, il officiera également en tant que producteur sur un projet tout aussi intriguant, Les Guetteurs.

Écrit et réalisé par Ishana Shyamalan, sa fille, ce thriller est adapté du roman fantastique éponyme d’ A.M. Shine, The Watchers.

Le scénario suivra les pas de Mina, jeune artiste égarée dans la forêt irlandaise, qui trouve refuge dans une étrange maison, déjà occupée par trois individus. Mina commence alors à découvrir les sombres secrets de cet endroit où, dès la nuit tombée, des créatures aussi étranges qu’inquiétantes viennent observer les occupants de la maison, sans que ces derniers ne puissent voir au dehors.

Des prémices intrigantes, qui se dévoilent un peu plus dans la première bande-annonce. Entre concept oppressant, ambiance mystérieuse et personnages piégés en huis clos face à une menace surnaturelle, ces premières images évoquent certains des plus fameux longs-métrages de M. Night Shyamalan.

Signes, Knock at the Cabin, la série Wayward Pines et bien sûr Le Village… Difficile de ne pas voir de nombreuses similitudes entre le premier long-métrage d’Ishana Shyamalan et la filmographie de papa. Il faut dire que le tandem n’en est pas à sa première collaboration. Sa fille avait entre autres déjà réalisé plusieurs épisodes des saisons 2, 3 et 4 de la série The Servant, créée par le paternel.

Si Ishana Shyamalan doit démontrer qu’elle n’est pas qu’une simple héritière, la bande-annonce des Guetteurs permet déjà de constater que la jeune réalisatrice semble être une metteuse en scène efficace.

Avec ses ambiances brumeuses, ses plans symétriques et sa photographie tantôt sombre pour les extérieurs tantôt boisée et jaunâtre pour les intérieurs, Les Guetteurs devrait être une proposition esthétique intéressante.

Du point de vue des thématiques, la peur et la croyance, deux motifs chers à Shyamalan père, semblent avoir leur importance. On attend cependant d’en savoir un peu plus sur l’héroïne, dont le parcours de jeune artiste qui doit surmonter le regard des autres, pourrait bien renvoyer à celui de la réalisatrice.

Au casting, c’est Dakota Fanning (Equalizer 3) qui incarnera Nina, avec à ses côtés Georgina Campbell (Barbare) et Olwen Fouéré (The Northman).

Les Guetteurs arrive dans les salles françaises le 5 juin 2024, distribué par Warner Bros.

Timothée Giret