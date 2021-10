C’est sur son compte Twitter que le réalisateur a dévoilé le titre de son nouveau film pour une sortie le 3 février 2023.

Précédemment annoncé pour le 17 février, Knock at the Cabin évite la confrontation avec Ant-Man and the Wasp : Quantumania. Si on ne sait encore rien du synopsis, Shyamalan avait néanmoins révélé en début d’année que le scénario faisait moins de 100 pages. Loin des standards hollywoodiens, ce film se rapprocherait donc plus de sa précédente production The Visit.

Sorti en 2015, il marquait le retour du réalisateur après Le Dernier Maître de l’Air et After Earth, deux échecs consécutifs. Reposant sur le principe du found footage et avec un budget restreint, le spectateur suivait les vacances de deux enfants chez leurs grands-parents qu’ils n’ont jamais vus et qui se révélaient plus qu’inquiétants.

Habitué aux films à twist flirtant avec l’horreur, Shyamalan ne semble pas déroger à son registre de prédilection au vu du titre de son prochain film. Le mini-teaser de Knock at the Cabin annonce sobrement sa date de sortie au son de quelque chose frappant mystérieusement du bois.

À partir de ces informations, il est facile d’imaginer une intrigue se déroulant dans une cabane perdue au milieu d’une forêt, reprenant une tradition du cinéma d’horreur. Il serait pourtant erroné de réduire le réalisateur à cela. Son dernier film, Old, en est d’ailleurs un parfait exemple.

Il faudra malgré tout attendre février 2023 pour en avoir une nouvelle démonstration.

Emilie Bollache