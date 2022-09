Deux ans après Old, M. Night Shyamalan livre les premières images de son prochain film d’horreur à suspense, Knock at the Cabin, annoncé en février 2023 au cinéma.

Universal Pictures a dévoilé la bande-annonce du prochain film attendu de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, basé sur le roman à succès de Paul G. Tremblay paru en 2018, The Cabin at the End of the World.

Le livre suit un couple et leur fille adoptive pendant leurs vacances dans une cabane isolée du New Hampshire. Celle-ci est envahie par quatre étrangers qui emprisonnent la famille et affirment que, pour empêcher l’apocalypse, l’un d’eux doit être tué par les autres.

La bande-annonce commence joyeusement par l’arrivée d’un couple avec leur fille dans un environnement isolé et entouré d’une forêt verdoyante. L’ambiance prend une tournure plus sinistre lorsqu’un individu s’aventure sur la propriété et s’intéresse à la famille.

Sous le son des coups à la porte, le visage de Leonard, joué par Dave Bautista, reste en hors champ tandis que d’autres individus menaçants le rejoignent. Soucieux de mener à bien leur mission, la plus importante de l’histoire du monde selon eux, ces quatre étrangers, aux visages dévastés par ce qu’ils s’apprêtent à faire, gardent captifs cette famille afin de les soumettre à un choix dans le but d’empêcher l’apocalypse.

Depuis l’échec d’After Earth en 2013, dernier d’une longue suite de déceptions au box-office, M. Night Shyamalan est retourné vers des productions moins ambitieuses, tournées vers le cinéma d’horreur à suspense. Le film indépendant The Visit en 2015, tourné avec seulement cinq millions de dollars, lui a permis de renouer avec le succès critique et public.

Il semblerait qu’après un retour aux productions plus importantes avec Split, Glass et Old, M. Night Shyamalan cherche à se rapprocher à nouveau d’un format plus simple avec Knock at the Cabin. Pourvu du scénario le plus court de sa carrière, le film rejoint le huis clos de The Visit avec de l’horreur qui navigue entre surnaturelle et réalisme.

Le film met en vedette Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie), Jonathan Groff (Mindhunter), Ben Aldridge (Fleabag), Nikki Amuka (Old) et Rupert Grint (Harry Potter). Il est prévu en salle le 1er février 2023.

Emillie Bollache