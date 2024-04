Aaron Sorkin a révélé au micro du podcast The Town qu’il travaillait sur un projet similaire à The Social Network sorti en 2010.

Le scénariste oscarisé ambitionne de revenir sur l’influence de la plateforme sociale de Mark Zuckerberg sur la démocratie américaine, et notamment son rôle dans les événements du 6 janvier 2021 survenus au Capitole.

« Oui, je vais écrire là-dessus, » a déclaré Aaron Sorkin dans des propos rapportés par le Hollywood Reporter. « Je blâme Facebook pour le 6 janvier. »

Rappelons qu’à cette date, une foule de partisans de Donald Trump avait envahi le Capitole des États-Unis à Washington alors que le Congrès était en train de certifier la victoire du candidat Joe Biden. Une intrusion qui avait entraîné des dommages matériels, des blessures et des perturbations majeures, et constitue encore aujourd’hui l’une des plus grandes attaques contre la démocratie américaine.

Aaron Sorkin travaillait déjà sur un scénario relatant ces évènements, qui n’a finalement pas abouti. Il n’est pas clair si certains éléments de ce premier jet trouveront leur place dans le nouveau scénario, bien qu’il s’agisse de deux projets différents – l’un actif, l’autre non.

Dès 2019, il déclarait vouloir écrire une suite à The Social Network sur « le côté sombre » de Facebook et la prochaine phase des réseaux sociaux, surtout si David Fincher revenait pour réaliser.

Le scénariste est connu pour ces prises de position engagées. Il a débuté dans les années 90 par des œuvres grand public, comme les deux Rob Reiner Des hommes d’honneur (1992) et Le Président et Miss Wade (1995). Puis il s’est peu à peu tourné vers l’écriture de scénarios plus militants, en créant, produisant et scénarisant les séries À la maison blanche et The Newsroom. Il a fait ses débuts à la réalisation avec Le grand Jeu, qui mettait en vedette Jessica Chastain et Idris Elba.

Aaron Sorkin semble persister à dévoiler les arcanes des réseaux sociaux. Une démarche qui réaffirme son engagement profond en faveur d’œuvres artistiques politiquement engagées, une constante dans sa carrière, pour un scénario qui, on l’espère, aboutira.

En effet, l’écriture n’en est qu’à ses débuts et aucun studio n’est pour le moment partenaire du projet.

Christophe Laurent