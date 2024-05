L’acteur britannique Bernard Hill, célèbre pour ses rôles du capitaine Smith dans Titanic de James Cameron et du roi Théoden dans la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson, vient de s’éteindre à l’âge de 79 ans.

Ce natif de Manchester, en Angleterre, embrasse sa passion pour l’art dramatique dès son plus jeune âge. Après une scolarité au Xaverian College, il intègre la Manchester Polytechnic School of Drama et décroche un diplôme en art du théâtre en 1970.

Dès lors, il commence à tourner pour la télévision (Boys from the Blackstuff) et le cinéma, sans pour autant en oublier le théâtre, puisqu’il continue à brûler les planche jusqu’au milieu des années 1990.

C’est pendant cette décennie et la suivante que sa carrière décolle véritablement avec deux rôles iconiques qui lui valent une reconnaissance internationale. Son interprétation de l’emblématique et courageux capitaine du Titanic (1997) dans le chef-d’œuvre de James Cameron aura marqué toute une génération.

Mais c’est peut-être son incarnation du roi Théoden dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux (2001-2003) qui a véritablement immortalisé son nom dans les annales du cinéma. Avec une véritable profondeur émotionnelle et une présence imposante, Bernard Hill apporte une humanité à un personnage complexe, gagnant le cœur des fans et des cinéphiles du monde entier.

Sur les réseaux, les acteurs de la trilogie n’ont pas manqué de lui rendre hommage, à commencer par l’interprète de Frodon : “Adieu à notre ami, notre roi, Bernard Hill. Nous ne t’oublierons jamais.” écrit Elijah Wood, avant de conclure par une citation du livre de Tolkien à propos du roi Théoden – “Car il avait un cœur doux et était un grand roi, il a honoré ses serments ; et il s’est élevé hors des ombres vers un dernier beau matin.”

Au Comic-Con de Liverpool ce week-end, où Bernard Hill devait en outre se rendre, d’autres acteurs de la trilogie lui ont rendu hommage : « Nous l’adorions : il était intrépide, drôle, bourru, colérique, magnifique », a commenté Sean Astin. Et Billy Boyd d’ajouter : « En regardant les films, j’ai dit à Dom (Dominic Monaghan) que personne n’interprétait les mots de Tolkien aussi bien que Bernard. Cela me brise le cœur et il nous manquera énormément.”

Alan Bleasdale, le scénariste du premier succès télévisuel de Hill Boys from the Blackstuff, écrit “[la mort de Bernard est] une grande perte et aussi une grande surprise. […] Sa performance dans la série était étonnante, hypnotique – Bernard a tout donné et on peut le voir dans chacune de ses scènes. […] Tout ce qu’il faisait — toute sa méthode de travail, la manière dont il jouait, étaient tout ce que vous pourriez souhaiter d’un acteur.”

Au-delà de ces rôles emblématiques, Bernard Hill a exploré une immense galerie de personnages et de genres au cours de ses cinquante ans de carrières et plus de soixante longs-métrages pour le cinéma. Il est à ce jour le seul acteur à avoir joué dans deux productions (Titanic et Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi) ayant remporté chacune 11 oscars.

Les spectateurs pourront le voir une dernière fois dans la deuxième saison de The Responder, un drame de la BBC avec Martin Freeman (également transfuge de l’univers de Tolkien), diffusé depuis ce dimanche.

Christophe Laurent