L’actrice oscarisée Tilda Swinton, reconnue pour son talent et sa polyvalence, va faire ses débuts derrière la caméra.

L’artiste britannique présentera son premier documentaire en avant-première lors du Sheffield DocFest, qui se tiendra du 12 au 17 juin prochain.

Ce projet, intitulé The Hexagonal Hive and a Mouse in a Maze, codirigé avec Bartek Dziadosz et produit par le Derek Jarman Lab, promet une plongée captivante dans les mécanismes de l’apprentissage à travers le monde.

Connue pour sa pluridisciplinarité et son engagement artistique, Tilda Swinton (Asteroid City, The Killer) n’en est pas à sa première incursion dans le domaine du documentaire. Elle avait déjà codirigé un segment de The Seasons In Quincy: Four Portraits of John Berger, également présenté avec succès au Sheffield DocFest. Son passage derrière la caméra ne surprend donc pas.

En choisissant d’aborder le thème complexe de l’apprentissage, la réalisatrice se confronte à des questions fondamentales sur la nature de l’intelligence, les nouvelles technologies et le rôle de l’éducation dans notre société.

Le documentaire se penche sur une série de questions d’actualité. « Et si chaque pensée était un mouvement, et chaque mouvement une pensée ? Qu’est-ce que l’intelligence et quand est-elle artificielle ? Les robots peuvent-ils danser ? Peuvent-ils aider nos enfants à apprendre à être ? Comment apprenons-nous, et cessons-nous un jour d’apprendre ? Quelles sont les valeurs et compétences que nous transmettons en tant que sociétés à travers les jeux, l’artisanat, les histoires et le cinéma ? »

« En reliant des scènes de pédagogie, de travail et de jeu dans quatre sites mondiaux, The Hexagonal Hive and a Mouse in a Maze invite les spectateurs à réfléchir aux mécanismes de l’apprentissage. », explique Tilda Swinton. « Nous explorons dans les armoires d’un superordinateur, dans la courbe d’une lettre tracée à la craie, dans le tissage d’un panier. Nous sautons dans le terrier du lapin et cherchons conseil auprès de chercheurs et d’intellectuels publics. »

Le film promet d’être une expérience immersive et stimulante, invitant les spectateurs à réfléchir sur la manière dont ils conçoivent l’apprentissage et sur les défis qui se posent dans un monde en constante évolution.

Un projet captivant qui se dévoile dans une première bande-annonce.

Christophe Laurent