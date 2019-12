Le trailer de La femme à la fenêtre livre un aperçu du nouveau film de Joe Wright. De premières images engageantes pour les amateurs de thrillers psychologiques, avec en prime, Amy Adams et Julianne Moore dans les rôles-titres.

On connaît Joe Wright pour ses adaptations de romans, le plus souvent portées par Keira Knightley (Orgueil et Préjugés, Reviens-moi, Anna Karénine). Le réalisateur britannique s’apprête à changer de registre avec son prochain film, La femme à la fenêtre (The Woman in the Window), un thriller psychologique mené par deux grandes actrices, Amy Adams et Julianne Moore.

Récemment dévoilée, la bande-annonce décontenance et plante rapidement le décor : Anna Fox (Adams), une psychologue agoraphobe qui souffre d’un trouble de l’anxiété se terre chez elle, lorsqu’un jour, Jane Russel (Moore), sa nouvelle voisine d’en face, débarque pour lui raconter les déboires de sa vie de mère. Les deux femmes sympathisent, avant que l’invitée ne regagne son appartement new-yorkais.

Mais un soir, Anna assiste à l’agression de Jane et alerte les autorités. Une fois sur place, le mari de Jane (Gary Oldman) dément formellement les faits, et assure même que son épouse n’a jamais rencontré Anna. Cette dernière réapparaît en effet sous les traits de Jennifer Jason Leigh, un événement perturbant qui va faire sombrer l’héroïne dans la paranoïa, persuadée que Jane a bel et bien disparu.

Le scénario signé Tracy Letts (l’excellente série The Sinner) est adapté du roman et best-seller éponyme de Dan Mallory (alias A.J. Finn). Et si cette intrigue peut faire écho aux ressorts d’autres films, dont le classique Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock, Gone Girl de David Fincher, ou encore La Fracture (Fractured) sorti en 2019 sur Netflix, le long-métrage semble s’appuyer sur les talents de son interprète principale Amy Adams pour entraîner le spectateur dans ses rouages anxiogènes.

Le titre The Dark Side de Muse ponctue le trailer et pourrait offrir quelques indices supplémentaires sur le récit, évoquant notamment une « réalité alternative » et le « côté obscur » d’une personnalité.

Distribué par Twentieth Century Fox et The Walt Disney Company, le film, dont le casting comprend également Anthony Mackie (Avengers) et Wyatt Russel (22 Jump Street), a été tourné en 2018. La production aurait pris du retard en raison d’une série de mauvaises projections en 2019, soutient le site The Playlist, sans préciser la raison de ces mauvais retours. Mais il faudra encore patienter pour découvrir La femme à la fenêtre, qui sortira en mai 2020.

Joanna Wadel