C’est officiel, le légendaire et regretté créateur des comics Marvel emporte avec lui la tradition du caméo dans les films Marvel Studios.

Cette nouvelle devrait rassurer plus d’un adepte de l’univers des comics Marvel et ses héros. L’emblématique Stan Lee, à qui l’on doit notamment les Avengers, Iron-Man, Hulk ou encore Spider-Man, ne sera pas remplacé pour ses traditionnels caméos dans les prochains films estampillés Marvel Studios.

En effet, l’ambassadeur de Marvel disparu en 2018, avait pris pour habitude d’apparaître dans les blockbusters – et les jeux-vidéo – inspirés de son œuvre, et ce depuis les années 2000 (X-Men, Spider-Man, Hulk). Une coutume à laquelle étaient attachés les fans du MCU, qui découvraient à chaque nouveau long-métrage quel personnage l’éditeur de légende avait choisi d’incarner. Vendeur de Hot-dogs, simple passant, bibliothécaire, chauffeur ou encore postier, au fil des années, Stan Lee a campé des dizaines de petits rôles et donné la réplique aux différents acteurs qui incarnent désormais pour le grand public les superhéros de ses bandes-dessinées.

Mais si cette année, le scénariste et producteur est apparu à titre posthume dans Captain Marvel et Avengers : Endgame, les deux derniers opus clôturant les aventures des Avengers au cinéma, cette pratique aura pris fin avec son décès. Comme l’a récemment confirmé Victoria Alonso, vice-présidente exécutive de la production chez Marvel Studios, dans une interview accordée à Miami Latin News : « Stan Lee n’est pas remplaçable. », a-t-elle assuré au sujet d’éventuelles figures historiques de l’industrie des comics, qui auraient pu apparaître à l’écran.

Un fait non négociable selon la productrice argentine, qui ajoute que, si Marvel compte désormais d’autres talents artistiques, comme celui de Kevin Feige, président de Marvel Studios, Stan Lee resterait « le seul et l’unique » créateur à être mis à l’honneur dans les adaptations des comics Marvel.

Ce joyeux luron irremplaçable aura effectué 22 apparitions dans les films du MCU, qui s’apprête à entamer sa phase 4, inaugurée avec Black Widow dès 2020.