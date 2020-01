Résumé : Hollywood règne sur les salles de cinéma, tant aux États-Unis qu’ailleurs dans le monde. Bien qu’ils vendent du rêve et du divertissement, les films hollywoodiens traitent aussi de questions sociales et politiques. Comment décoder les messages politiques véhiculés par cet imaginaire? Hollywood et la politique est un guide critique du cinéma états-unien des années 1980 à aujourd’hui, illustré par de nombreux exemples, de V for Vendetta aux documentaires de Michael Moore, en passant par les blockbusters les plus significatifs. Forgé au cœur même de l’empire américain, le cinéma hollywoodien est une industrie puissante qui carbure au capitalisme et a tout intérêt à le défendre. Dans ce contexte, les artisans du septième art jouissent-ils de la liberté de créer des œuvres réellement critiques ou sont-ils condamnés à produire des films de propagande? Traitant du politique dans son sens large, Claude Vaillancourt classe les films en trois grandes catégories: le cinéma du statu quo, qui se contente de répéter les discours officiels; le cinéma du questionnement, qui dénonce certains problèmes, mais sans remettre en cause l’ordre social; et le cinéma subversif, où le documentaire occupe une place de premier plan. L’auteur démontre en quoi le cinéma hollywoodien, malgré la montée des Netflix et autres Amazon ainsi que les répercussions de l’affaire Weinstein, demeure un instrument privilégié pour transmettre les valeurs américaines (individualisme, famille, respect des institutions, distinction entre le Bien et le Mal), contribuant à «fabriquer le consentement». Il reconnaît en même temps à certains films une grande liberté de ton. Une analyse tout en nuances qui assume pleinement la subjectivité du jugement sur l’art.

En 2018, Pierre Conesa cherchait à explorer les connections entre le cinéma hollywoodien et l’histoire militaire des États-Unis (Hollywar, Robert Laffont), une approche que Claude Vaillancourt, romancier, essayiste, conférencier, musicien et enseignant, se propose d’élargir à l’ensemble de l’univers idéologique américain et des stratégies politiques déployées par son cinéma. Cette entreprise ambitieuse quémandait une certaine rigueur qui se retrouve ici à travers le séquençage d’un ouvrage porté par un souci de synthèse et de concision. Hollywood et la politique reprend donc la structure de sa première édition (parue en 2012) enrichie de nouveaux exemples. Après un retour introductif sur l’organisation du système hollywoodien et son rapport avec les valeurs patriotiques des États-Unis, Vaillancourt se focalise sur certains genres cinématographiques (le film-catastrophe), motifs (la banlieue), formats (le documentaire), ou gestes singuliers (le placement de produits). Ces différents axes sont étudiés avec soin et à partir d’un large corpus de films (tous indexés en fin d’ouvrage) qui permettent d’illustrer un propos à la fois clair et précis. On regrettera cependant que l’auteur n’ait su éviter certains écueils propres à ce type d’ouvrages marqués par une tendance sociologique. Ainsi de l’intérêt quasi-exclusif porté aux scénarios des films et qui l’emporte largement sur l’analyse de leurs images (un aspect que l’on retrouve d’ailleurs dans l’ouvrage de Pierre Conesa susmentionné ou dans le récent Filmer la légende. Comment l’Amérique se raconte sur grand écran de Florence Arié et Alain Korkos). La chose est franchement dommageable car on sait que la mise en scène peut parfois enrichir voire prendre à contre-pied un récit creux et univoque. Paradoxalement, Vaillancourt fait peu de cas des scénaristes qui ne sont presque jamais mentionnés alors que leur rôle ne cesse d’être valorisé par son écrit. À ce manque répond une lacune plus méthodologique concernant l’absence de toute bibliographie (ainsi des Grands thèmes du cinéma américain écrit par Michel Cieutat qui reste une somme indépassable concernant les lectures idéologiques du cinéma américain). Si les mises en contexte des films sont profitables, le discours critique promulgué par l’auteur se perd parfois dans des considérations trop générales. Ainsi du refus, souvent avéré, de mettre en cause l’ensemble du système politique à l’intérieur de films pourtant ouvertement engagés (type Erin Brockovich), mais qui oublie de rappeler la fin ouverte et ô combien ambiguë de certaines productions des années 1970 (Les Trois jours du Condor, Serpico, ou Winter Kills par exemple, trois films essentiels dans la représentation du Pouvoir américain et de ses abus mais qui sont pourtant absents de l’ouvrage). On reconnaîtra enfin l’une des qualités essentielles de cette étude : sa capacité à susciter l’envie de revoir les films envisagés afin, peut-être, de reconsidérer leur fond à la lumière d’un contexte élargi.