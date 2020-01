Résumé : Valérie Donzelli élabore un cinéma dans lequel les personnages se réinventent face aux difficultés. Emplis de fantaisie, ses longs métrages – La Reine des pommes, La guerre est déclarée, Main dans la main, Marguerite et Julien, Notre dame – jouent avec le rythme et les expérimentations pour fabriquer de la comédie. Le burlesque et le tragique s’y côtoient, dressant des parcours de vie pleins de contrastes. Composé d’un essai introductif et d’un entretien, Valérie Donzelli, le tourbillon de la vie traverse l’univers d’une cinéaste française singulière, qui interroge les relations humaines avec une vivacité mélancolique.

♥♥♥♥ ♥

En parallèle de la sortie de Notre Dame en décembre dernier, les éditions Playlist Society ont eu la bonne idée d’enrichir leur collection « Face B » d’un nouvel exemplaire consacré à la réalisatrice et actrice française Valérie Donzelli. En guise de préambule à cet entretien, Thomas Messias, journaliste sur le site Slate.fr et auteur du Nouveau cinéma argentin (Playlist Society, 2015), propose une analyse développée de la filmographie de Donzelli. Récurrences thématiques, caractérisation des personnages, structure des scénarios et singularités de la mise en scène soulignent la cohérence d’une œuvre débutée en 2007 avec le court métrage Il fait beau dans la plus belle ville du monde. Cette approche essayiste et critique a le mérite d’offrir un portrait artistique de Donzelli et de permettre au lecteur d’acquérir un certain nombre de repères avant de s’en remettre à la parole de la réalisatrice. Orchestré par Quentin Mével, déjà à l’origine des précédents livres d’entretiens parus chez Playlist Society (Frederick Wiseman, à l’écoute, 2017 ; Henri-François Imbert, libre cours, 2018 ; Pierre Salvadori, le prix de la comédie, 2018), ce dialogue au long cours touche à une exhaustivité enthousiasmante. Le choix d’aborder la carrière de Donzelli selon une perspective chronologique permet d’apprécier son évolution, ses constances et ses ruptures. Après un retour sur ses débuts professionnels (études d’architecture, cours d’arts dramatiques et premiers projets cinématographiques), la discussion propose un séquençage film par film (de La Reine des pommes à Notre Dame, en passant par l’ensemble des longs et courts métrages réalisés par Donzelli). Particulièrement diserte, la réalisatrice revient longuement sur le contexte de production de ses films mais aussi sur les différents états émotionnels qui leur permirent de prendre forme. Phase d’écriture (la reprise du scénario de Jean Gruault écrit pour François Truffaut devenu Marguerite et Julien), format d’image (l’utilisation du Super 8 pour filmer la campagne lorraine dans Main dans la main), question du genre (l’entreprise documentaire avec Le Cinéma de Maman, la relation entre théâtre et le cinéma décrite dans Que d’amour !) ou du registre (le drame et la comédie dont la rencontre assure la réussite de La guerre est déclarée) offrent une exploration des déterminismes et problématiques développées par le cinéma de Donzelli. Ce petit ouvrage invite en définitive à redécouvrir un ensemble de productions communément portées par la personnalité d’une artiste unique en ses genres.