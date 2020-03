Résumé : L’odyssée d’Exether Mega, une jeune pilote de vaisseau militaire engagée lors de la guerre enragée entre les Humains et les Krommiums. Gagner la guerre n’est qu’un prétexte, Exether est en fait la victime d’une expérimentation scientifique visant à créer l’arme absolue. En réunissant quatre cerveaux, les scientifiques vont fabriquer une créature douée de pouvoirs cosmiques infinis, une créature suprême née de la fusion de quatre femmes qui échappera à tout contrôle…

♥♥♥♥♥

Disponible pendant 24 heures sur le site des Humanoïdes Associés, le premier tome du Quatrième pouvoir (quatre volumes, 1989-2008) offre une bonne introduction à la faconde visuelle et scénaristique de Juan Gimenez. Né en Argentine, cet auteur précoce, cosmopolite et multi-récompensé associe à un style immédiatement reconnaissable un goût certain l’imaginaire de la SF. Sur la planète Nebulae Alpha, Krommiums et Terriens cohabitent difficilement. Entre stratégies de colonisation et ségrégation raciale, Exether Mega, jeune femme krommium douée d’une sorte de prescience, pourrait être la clé du conflit en cours. Rythmé par une action constante, le récit de Gimenez ne s’embarrasse pas d’explications superflues. Le lecteur est immédiatement emporté dans l’aventure et ne reprendra son souffle qu’à la dernière case évidée d’une magistrale explosion. Les couleurs pastel se rapprochent de la plasticité d’une aquarelle pour convoquer un caractère impressionniste qui sert parfaitement la nature élémentaire de l’hyperespace. Entre la culture cyberpunk et celle du space opera, Gimenez fait de cet album la matrice de ses œuvres à venir. Rappelons en effet qu’il collabora en tant que dessinateur aux côtés de Jodorowsky pour La Caste des Méta-Barons (Les Humanoïdes Associés, 1992-2017) et signa quelques couvertures pour les bandes dessinées Star Wars et Star Wars – Dark Vador éditée par Marvel Comics. L’esprit artistique de Gimenez s’accorde donc totalement avec l’identité de la maison des Humanoïdes Associés. Si son récit ne profite d’aucun temps mort, son dessin prend une valeur contemplative évidente. Les détails accordés à la physionomie de personnages qui semblent tout droit sortis d’un épisode de Mad Max ou la somptuosité des décors offrent une vision grandiose oscillant entre les univers apocalyptiques de Bosch et le vertige sublime de Fredrich. De quoi prendre un bon bol d’air frais tout en restant chez soi.