Accédez à des centaines de masterclass, de tables rondes, et de cours livrés par des personnalités du cinéma depuis chez vous.

Avis aux cinéphiles. À l’instar de nombreux films et séries pendant le confinement, les masterclass elles aussi deviennent accessibles. Et quoi de mieux pour les amateurs de septième art que de ponctuer les pauses et longues journées par des rencontres avec de grands acteurs et cinéastes ? Pas grand-chose.

C’est notamment ce que propose la Vidéothèque HorsChamp – Rencontres de Cinéma, qui met à disposition des internautes ses plus belles masterclass tenues par de grands noms du cinéma. Au programme, Arnaud Desplechin, Romain Duris, Emmanuelle Devos, Jacques Audiard, Valeria Bruni-Tedeschi, mais aussi Xavier Dolan, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Al Pacino, Jim Jarmusch et bien d’autres. Un catalogue de 200 archives vous attend sur la plateforme dédiée au partage d’expériences prestigieuses et instructives, parrainée par Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.

Pour ceux qui désireraient prendre des cours, des leçons de cinéma vous sont également offertes par le site du Forum des images, qui en plus de ses masterclass et tables rondes, met à disposition de nombreux cours sur des sujets variés, allant de l’analyse esthétique de réalisateurs, au décryptage de thématiques abordées certains cinéastes, comme « La mythification de l’Alaska dans le cinéma américain ».

Pour compléter ces passionnantes ressources, rappelons que la Cinémathèque française ouvre exceptionnellement ses archives aux internautes, constituées de rencontres et de textes sur le cinéma et ses œuvres, écrits par des professionnels du secteur. Des vidéos sont publiées chaque jour sur la page Facebook de l’organisation.