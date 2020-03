L’interprète de Hulk campe deux frères jumeaux dans une fiction tirée du roman à succès La puissance des vaincus de Wally Lamb. Diffusée par HBO, et OCS en France, la minisérie dont le teaser est disponible est menée par Derek Cianfrance, le réalisateur de The Place Beyond The Pines.

Deux pour le prix d’un. Les adeptes de Mark Ruffalo ont de quoi se réjouir, l’acteur actuellement à l’affiche de Dark Waters va incarner deux jumeaux dans I Know This Much Is True, une minisérie HBO centrée sur les liens familiaux.

À la barre du programme inspiré du livre éponyme de Wally Lamb, La puissance des vaincus, on retrouve le réalisateur et scénariste Derek Cianfrance, l’homme derrière le drame Blue Valentine et le thriller policier The Place Beyond The Pines, tous deux portés par Ryan Gosling.

Sa première fiction pour la télévision, décrite par The Playlist comme une saga familiale, se compose de deux récits parallèles : la vie de Dominick et celle de Thomas, deux frères réunis par la violente résurgence de secrets de famille enfouis. Une histoire d’amour fraternel, à la fois sombre et émouvante, à laquelle Ruffalo devrait offrir son talent dramatique, épaulé par l’excellente Kathryn Hahn (Mrs Fletcher), Melissa Leo (Prisoners), Juliette Lewis (Tueurs nés), Rosie O’Donnell, Archie Panjabi et Imogen Poots (Vivarium).

Avant de le retrouver dans les salles obscures, Mark Ruffalo prendra également part à la série Disney + What if, située dans la phase IV de l’univers Marvel, où il reprendra son rôle de Hulk. La saison est attendue sur la plateforme pour 2021.

En attendant, le premier teaser de I Know This Much Is True est déjà en ligne. Un condensé de tension et de mystère à découvrir dès le 27 avril sur HBO, et à partir du 28 sur OCS.