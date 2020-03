Son lancement reporté, le service de SVOD spécialisé dans l’art du court met en ligne une sélection hebdomadaire de films rares récompensés dans les festivals, à découvrir dès aujourd’hui.

La distribution de cadeaux en période de confinement suit son cours. Après Canal+, OCS, Arte, La Cinémathèque, ou encore mK2, la nouvelle plateforme Brefcinema dédiée aux courts-métrages primés en festivals et aux films des nouvelles générations du cinéma – dont le lancement officiel prévu pour le 25 mars a été repoussé à l’instar de Disney+ – propose à son tour du contenu gratuit en attendant de pouvoir dévoiler son catalogue.

Chaque mercredi, le service va donc offrir une sélection de 3 nouveaux films en accès libre, complétée dès la semaine prochaine par six courts hebdomadaires destinés au jeune public.

L’occasion de découvrir des histoires inédites, mais aussi des comédiens et réalisateurs via un large choix de courts-métrages. Sont proposés en ce moment ; Le Septième Continent de Noé Debré, Pourquoi j’ai écrit la Bible d’Alexandre Steiger, Devant le mur de Daisy Lamothe.

Et dès ce 25 mars dans le cadre de La Fête du Court ; Le Chant d’Ahmed de Foued Mansour, L’heure de l’ours d’Agnès Patron, et Matriochkas de Bérangère Mcneese.

La sélection du 1er avril sera axée sur l’humour et la poésie, avec Coming Out d’Olivier Ayache-Vidal, dans lequel Omar Sy doit faire une annonce décisive à sa compagne, le court d’animation Le sens du toucher de Jean-Charles Mbotti Malolo, où une jeune femme invite son coup de cœur chez elle pour la première fois, et Qui de nous deux de Benjamin Bouhana, également centré sur un premier rendez-vous.

Dans sa programmation de plus de 200 films à l’année, Brefcinema propose également des classiques du cinéma, et des courts plus anciens, restaurés par l’Agence du court-métrage. Le lancement de la plateforme de SVOD accompagne le premier numéro de la revue annuelle Bref, également tournée vers le court-métrage.