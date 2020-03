Le distributeur lance à son tour une offre spéciale pour le confinement, axée sur la découverte de cinq à six métrages piochés dans son catalogue. Ceux-ci sont dès à présent accessibles gratuitement depuis le site du magazine Trois Couleurs.

Dans le flot de distributeurs qui proposent des offres spéciales le temps du confinement, mK2, en partenariat avec le magazine de cinéma Trois Couleurs, propose en parallèle du Festival à la maison – des idées de films, de séries, de livres et de podcasts accessibles pour toute la famille – lancé par la rédaction, de découvrir des longs et courts métrages, des documentaires, des making of et autres contenus issus de son catalogue, en accès libre, le temps de la quarantaine.

L’opération exceptionnelle baptisée mK2 Curiosity, se tiendra chaque semaine durant le dispositif sanitaire, et se présente comme un coup de projecteur sur des œuvres atypiques, rares, méconnues du septième art national et étranger : « un cinéma intriguant, curieux, parfois bizarre, toujours passionnant », explique le communiqué détaillant l’initiative.

Au programme du premier épisode, accessible dès à présent via le site de Trois Couleurs, Plaisir d’amour en Iran d’Agnès Varda, un court de 1976 dans lequel la réalisatrice explore l’architecture iranienne avec un regard singulier, ou encore Un été inoubliable de Lucian Pintilié, un film franco-roumain sur la montée du nationalisme et la violence universelle des hommes dans de tels régimes.

Un bon compromis en attendant la réouverture des cinémas mK2 parisiens. Les pépites d’auteur soigneusement sélectionnées, sont à découvrir gratuitement sans plus attendre.