La nouvelle production HBO qui met en scène Jude Law, révèle son potentiel dans un premier trailer déstabilisant.

Les chaînes HBO et OCS viennent de dévoiler la première bande-annonce d’un programme qui fait envie : The Third Day, un thriller sériel mené par Jude Law.

La fiction écrite par le scénariste et dramaturge Dennis Kelly raconte en six épisodes le parcours de deux personnages sur une île isolée au large des côtes britanniques.

D’une part, « Summer » narrant l’histoire de Sam (Law), qui accoste sur le territoire jalousement gardé par une communauté marginale, et de l’autre, « Winter », qui suivra Helen (Naomi Harris), venue sur l’île en quête de réponses. La première partie a été réalisée par Marc Munden, créateur de la série Utopia, et la seconde par Philippa Lowthorpe, qui a dirigé plusieurs épisodes de la saison 2 de The Crown.

Et pour porter ce pitch alléchant, la production réunit les têtes d’affiche de récents succès du petit et du grand écran, comme la jeune Freya Allan (The Witcher), Emily Watson (Chernobyl) et Katherine Waterston (Les Animaux Fantastiques). Ces comédiennes talentueuses donneront la réplique à la star britannique, qui devrait faire son retour en Dr John Watson dans le troisième volet de Sherlock Holmes, encore à l’arrêt.

L’interprète de 47 ans a fait de premiers pas remarqués dans le secteur désormais prisé de la télévision en incarnant son premier grand rôle dans une série, Pie XIII, Souverain pontife de The Young Pope, de Paolo Sorrentino. The New Pope, la suite de cette coproduction européenne au casting prestigieux (Diane Keaton, John Malkovich), a été diffusée en janvier dernier par HBO et sur Canal + en France.

The Third Day montre Jude Law dans la peau d’un égaré en pleine tourmente, qui d’après ce que laissent deviner les premières images, est loin d’être au bout de ses peines. Pour découvrir le fin mot de cette histoire qui s’annonce intense, rendez-vous le 12 mai prochain sur OCS.